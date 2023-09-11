عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن العاصفة دانيال.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أخر تطورات حالة الطقس وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعيشها البلاد، مع العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم الاثنين ولمدة ٧٢ ساعة. 

txt

الإعصار بدأ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس.. أعرف خريطة الأمطار الرعدية


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، مع بداية اليوم الاثنين يضرب البلاد منخفض جوي في غرب البلاد، وهو بقايا العاصفة دانيال التي تؤثر في السواحل الليبية، وبمجرد دخولها على الأرض ستبدأ قوتها في الانخفاض. 


وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه العاصفة دانيال تتحول حاليا لمنخفض جوي متعمقًا إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، في محافظة مطروح ويصبحها سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على سيوة وسلوم ومطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين. 


وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

 

العاصفة دانيال تضرب مصر 


وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية، ويفضل ارتداء الكمامات عند الخروج من البيوت، ولكنها قد تؤثر في المنطقة الغربية مثل الصحراء الغربية ومطروح.


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات، وبخصوص قيم الحرارة، فمن المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لافتةً إلى أن كما أن الأجواء نهارا في معظم الأنحاء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون الأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

العاصفة دانيال أمطار العاصفة دانيال الأرصاد طقس أخبار طقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية ارتداء الكمامات الاستقرار فى الأحوال الجوية ارتداء الكمام احوال الجو القاهرة الكبرى الصحراء الغربية السواحل الليبية الرعد الرعدية الرمال الرمال المثارة الرياح هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد حالة الطقس حالة من عدم الإستقرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خريطة الأمطار عاصفة دانيال طبقات الجو العليا عدم الاستقرار في الأحوال الجوية عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منخفض جوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

موضوعات متعلقة

العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف مفاجأة وتوجه رسائل هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

نقابة محاميي أسوان توضح حقيقة الإضراب بمحكمة كوم أمبو الجزئية

رد فعل غير متوقع .. زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي

لمشاركة ذوي الاعاقة.. استعدادات فى الهيئة الوطنية لتسهيل الانتخابات الرئاسية

تهديد خطير لـ روسيا.. أرمينيا تبدأ مناورات عسكرية كبرى مع الولايات المتحدة

أمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تضرب مطروح وسط ترقب من المواطنين | شاهد

احذروها.. الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية على هذه المناطق بسبب العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

فيديو

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

4 انتقالات في 30 يومًا.. عمرو وردة يعود إلى الدوري المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ