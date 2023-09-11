بعد دخول العاصفة.. الأرصاد تكشف طقس اللحظات المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تركت أثرًا شبه "كارثي" في ليبيا بعد عدة أيام، حيث أدت إلى ارتفاع موج البحر إلى مستويات تصل إلى 8 أمتار، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وزيادة مستوى المياه بأكثر من متر في بعض مناطق ليبيا نتيجة للأمطار الغزيرة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، إلى أن العاصفة دانيال تسببت في تكون منخفض جوي في مصر بعد دخولها الحدود الغربية قادمة من ليبيا، مما تسبب في رياح مثارة وعواصف رملية في المناطق مثل القاهرة الكبرى ومطروح وسيوة.

وأوضحت أن تأثير الرمال المثارة سيستمر على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى في الساعات القادمة حتى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة في سيوة ومطروح والسلوم، ومن الممكن أن تزداد غزارة هذه الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد هطول أمطار خفيفة ومتوسطة في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة الكبرى، مع استمرار حركة الرياح المثارة حتى يوم الثلاثاء.