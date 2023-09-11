عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها السح الدح امبو.. 35 ألف كلمة فرعونية يستخدمها المصريون

مجدى شاكر كبير الآثريين
مجدى شاكر كبير الآثريين في ندوة صدى البلد

قال مجدى شاكر كبير الآثريين ، أن ظهر علينا فكر يدعي الافروسنتريك الذى روج له مالكوم إكس، ليبحث عن تاريخ لهم عبر الترويج لفكرة أنهم صانعي الحضارة المصرية القديمة ، بدون اى اثباتات علمية او تاريخية .
أكد مجدى في ندوة لـ"صدى البلد" ، أن الحضارة المصرية القديمة صنعها المصريين ، والتي تترسخ فيناإلى  اليوم من عادات وتقاليد ، منها مثالا عادة طقوس السبوع الذى يمارس في كافة فئات المجتمع المصري ، منها السبع خطوات ودق الهون  7 مرات هو من الحضارة المصرية ، في اعتقاد منهم أن حاسة السمع تكتمل في اليوم السابع ،ورقم 7 هو رقم مذهل لدى المصري القديم.
استكمل حديثة قائلا : أن كلمتنا المصرية الدارجة "العامية" حتى الان نمارس منها حوالي 35 الف كلمة مأخوذة من الكتابة المصرية القديمة منها " السح الدح امبو .. كخ .. مم ..امبو ..وكانى ومانى".
تسائلا كبير الآثريين لماذا لاتوجد اهرامات للافارقة ، في ظل ترويج لفكرة انهم صانعي الحضارة المصرية ، وحول هرم السودان أكد أن هناك فرق بين الاهرامات المصرية و السودانية اكثر من 1200 سنة ، بالإضافة الي كثير من التفاصيل.
شدد احنا الدولة الوحيدة التي لديها عادات لاتوجد في أي دولة اخري ، منها الأربعين وزيارة الموتى ، مؤكدا ان كل عادتنا في الزواج و الحياة اليومية تعود للحضارة المصرية التي صنعها المصري القديم .
وحول اكتشاف تماثيل لونها أسود ،أوضح ان التماثيل ذات اللون الأسود لدى المصري القديم رمز الثراء والأرض، وهناك تماثيل لونها خضراء أيضا رمزا للرخاء والفكرة هنا رمز لـ الأرض و الزراعة .
أشار الي ان وجودوا بعض الرسم لافارقة كانت مجرد عماله تعمل تحت يد المصريين ، لافتا ان مصر تقبل الاخر ونراه اليوم التي تستقبل ضيوفها بالملايين من كافة دول العالم .
أفاد كبير الآثريين ، أن لايوجد دليل لافكار الافروسنتريك ، وماتتدعيه باطلا بدون دليل او سند علمي ، رافضا أي أفكار تنسب لنفسها الحضارة المصرية القديمة.
 

كبير الأثريين المصريين الحضارة المصرية الأفروسنتريك لسح الدح امبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هل تحدث زلازل جديدة بالمنطقة العربية؟.. البحوث الفلكية ترد

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | والعاصفة دانيال تقترب

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين.. فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

قناة وحيدة.. موعد قرعة الدوري الجديد ونظام البطولة .. معلومات مثيرة

تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ 25 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ