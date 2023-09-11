أبرزها السح الدح امبو.. 35 ألف كلمة فرعونية يستخدمها المصريون

قال مجدى شاكر كبير الآثريين ، أن ظهر علينا فكر يدعي الافروسنتريك الذى روج له مالكوم إكس، ليبحث عن تاريخ لهم عبر الترويج لفكرة أنهم صانعي الحضارة المصرية القديمة ، بدون اى اثباتات علمية او تاريخية .

أكد مجدى في ندوة لـ"صدى البلد" ، أن الحضارة المصرية القديمة صنعها المصريين ، والتي تترسخ فيناإلى اليوم من عادات وتقاليد ، منها مثالا عادة طقوس السبوع الذى يمارس في كافة فئات المجتمع المصري ، منها السبع خطوات ودق الهون 7 مرات هو من الحضارة المصرية ، في اعتقاد منهم أن حاسة السمع تكتمل في اليوم السابع ،ورقم 7 هو رقم مذهل لدى المصري القديم.

استكمل حديثة قائلا : أن كلمتنا المصرية الدارجة "العامية" حتى الان نمارس منها حوالي 35 الف كلمة مأخوذة من الكتابة المصرية القديمة منها " السح الدح امبو .. كخ .. مم ..امبو ..وكانى ومانى".

تسائلا كبير الآثريين لماذا لاتوجد اهرامات للافارقة ، في ظل ترويج لفكرة انهم صانعي الحضارة المصرية ، وحول هرم السودان أكد أن هناك فرق بين الاهرامات المصرية و السودانية اكثر من 1200 سنة ، بالإضافة الي كثير من التفاصيل.

شدد احنا الدولة الوحيدة التي لديها عادات لاتوجد في أي دولة اخري ، منها الأربعين وزيارة الموتى ، مؤكدا ان كل عادتنا في الزواج و الحياة اليومية تعود للحضارة المصرية التي صنعها المصري القديم .

وحول اكتشاف تماثيل لونها أسود ،أوضح ان التماثيل ذات اللون الأسود لدى المصري القديم رمز الثراء والأرض، وهناك تماثيل لونها خضراء أيضا رمزا للرخاء والفكرة هنا رمز لـ الأرض و الزراعة .

أشار الي ان وجودوا بعض الرسم لافارقة كانت مجرد عماله تعمل تحت يد المصريين ، لافتا ان مصر تقبل الاخر ونراه اليوم التي تستقبل ضيوفها بالملايين من كافة دول العالم .

أفاد كبير الآثريين ، أن لايوجد دليل لافكار الافروسنتريك ، وماتتدعيه باطلا بدون دليل او سند علمي ، رافضا أي أفكار تنسب لنفسها الحضارة المصرية القديمة.

