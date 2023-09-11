عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة دانيال.. رعب بعد تحول مياه البحر الأبيض للون الأخضر| ما السبب؟

صدى البلد

بعد زلزال المغرب والعاصفة دانيال، انتشرت تساؤلات ورعب بسبب تحول لون مياه البحر المتوسط إلى اللون الأخضر، الذي غطى شواطئ مدينة بورسعيد، وهل هي ظاهرة آمنة أم ماذا؟.

كشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد،  أسباب تلون مياه البحر في عدة مناطق على شاطئ بورسعيد باللون الأخضر، وطالب قسم علوم البحار برئاسة الدكتور محمد إسماعيل بالتوجه إلى الشاطئ للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.

واتضح بعد الفحص أن المنطقة الشاطئية الشرقية لمدينة بورسعيد تعرضت إلى ظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميًا باسم "algal bloom"، وتكون عادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات العضوية وزيادة شدة التيارات البحرية.

وأوضحت كلية العلوم بجامعة بورسعيد، في بيان، أن هذه العوامل أدت إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض من 5 إلى 20 مترا، وتتفاوت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية.

طحالب على الشاطئ 

وتابعت الكلية، أنه لوحظ أيضًا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا، وبالتالي مع الوقت ستختفي نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة التي يلفظها البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ.

وأكدت الكلية أن تلك الظاهرة تعد آمنة جدًا، ولا تدل على وجود أي ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من المياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح رفعت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة  على قرى المحافظة ومدنها، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

txt

مستجدات العاصفة دانيال.. انخفاض الرؤية في الجو من شمال الصعيد إلى القاهرة

txt

العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

txt

العاصفة دانيال.. خطة صحية شاملة بالمحافظات ونصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية

txt

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تستقبل العاصفة دانيال اليوم

txt

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

العاصفة دانيال

وقال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية إن "العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا"، وأضاف "نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية".

وتابع أن "رياحا جنوبية غربية في مقدمة المنخفض الجوي وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح والإسكندرية"، وأكمل "امتدت الأتربة ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وهناك ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على القاهرة مع انخفاض الرؤية".

العاصفة دانيال لون مياه البحر تساؤلات اللون الاخضر زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

خضع لجلسة تصوير.. الأهلي يستعد لإعلان صفقة المهاجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ