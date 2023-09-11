العاصفة دانيال.. رعب بعد تحول مياه البحر الأبيض للون الأخضر| ما السبب؟

بعد زلزال المغرب والعاصفة دانيال، انتشرت تساؤلات ورعب بسبب تحول لون مياه البحر المتوسط إلى اللون الأخضر، الذي غطى شواطئ مدينة بورسعيد، وهل هي ظاهرة آمنة أم ماذا؟.

كشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، أسباب تلون مياه البحر في عدة مناطق على شاطئ بورسعيد باللون الأخضر، وطالب قسم علوم البحار برئاسة الدكتور محمد إسماعيل بالتوجه إلى الشاطئ للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.

واتضح بعد الفحص أن المنطقة الشاطئية الشرقية لمدينة بورسعيد تعرضت إلى ظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميًا باسم "algal bloom"، وتكون عادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات العضوية وزيادة شدة التيارات البحرية.

وأوضحت كلية العلوم بجامعة بورسعيد، في بيان، أن هذه العوامل أدت إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض من 5 إلى 20 مترا، وتتفاوت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية.

طحالب على الشاطئ

وتابعت الكلية، أنه لوحظ أيضًا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا، وبالتالي مع الوقت ستختفي نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة التي يلفظها البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ.

وأكدت الكلية أن تلك الظاهرة تعد آمنة جدًا، ولا تدل على وجود أي ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من المياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح رفعت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة على قرى المحافظة ومدنها، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

العاصفة دانيال

وقال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية إن "العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا"، وأضاف "نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية".

وتابع أن "رياحا جنوبية غربية في مقدمة المنخفض الجوي وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح والإسكندرية"، وأكمل "امتدت الأتربة ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وهناك ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على القاهرة مع انخفاض الرؤية".