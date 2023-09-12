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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية توضح سبب رائحة الكبريت في الجو ومصير عاصفة دانيال

عاصفة
عاصفة

‏قالت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان عاصفة دانيال بدأت منذ مساء اليوم أن تتجه إلى الحدود الغربية المصرية واثرت على منطقة السلوم ومطروح وسيوة أيضا سواء بأمطار متوسطة الشدة، وهناك تحذيرات واضحة من هيئة الأرصاد الجوية وكانت التحذيرات أقوى من المتوقع لتجنب أي مشاكل والاستعداد بشكل كامل لأنه كان من الممكن أن يحدث شيء مشابه إلى ليبيا.

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‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الاعصار بمجرد أن دخل إلى اليابسة فقد قوته وحركته وبالتالي انخفضت سرعة الرياح بعد أن كانت 80 كيلومتر في الساعة في دولة ليبيا وصلت في مصر إلى 40 كيلو متر على الساعة وسببت مجرد رياح محملة بالأتربة ونحن معتادين عليها ولا تسبب أي مشاكل.

أضافت أن المنخفض الجوي عندما يتكون على المسطحات المائية خصوصا البحر المتوسط يكتسب قوته من حرارة المياه وفي فصل الصيف هذا العام رأينا ارتفاعات كبيرة في الحرارة وبالتالي ارتفعت درجة حرارة مياه البحر المتوسط إلى 30 درجة وهذا رقم قياسي لذلك اشتد المنخفض عندما تكون على البحر المتوسط بسبب درجة حرارة البحر، أما ‏عن رائحة الكبريت التي ظهرت هي بسبب تغير الكتل الهوائية وظهرت اليوم صباحا، وتغير الكتل الهوائية هي التي سببت هذه الراحة ‏التي انتهت تماما مع سقوط الامطار.

عاصفة دانيال الأرصاد الدكتورة إيمان شاكر مطروح الإعلامي مصطفى شردي ليبيا

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