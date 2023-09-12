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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

صدى البلد

أثارت العاصفة دانيال  حالة من القلق من توابعها في مصر بعد ما تسببت في تدمير مناطق في اليونات وليبيا، ومقتل العشرات، وبات الجميع يشعر بقلق كبير خاصة بعد دخول العاصفة إلى الأراضي المصرية وحدوث اصفرار في الجو وتغير لون البحر وأمطار غزيرة.. ما توابع دانيال؟.. 

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تأثير العاصفة دانيال على مصر 

تقع مصر اليوم تحت تأثير العاصفة دانيال التي سبق وضربت ليبيا، إلا أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها بمجرد دخول المنخفض الجوي للأراضي المصرية، وعلى الرغم من ذلك بدأ تأثيره يظهر على الجزء الشمالي من الجمهورية وحتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

يظهر تأثير العاصفة دانيال من خلال تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة على أغلب السواحل الشمالية، تصل إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد هذه الأمطار جنوبًا لتؤثر على محافظات جنوب الوجه البحري وامتدادًا لمحافظات القاهرة الكبرى.

تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، والتي أشارت إلى أن الساعات القادمة تشير إلى تحرك هذا المنخفض الجوي تجاه الشرق.

ومن المتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وشمال سيناء ووسط سيناء ومدن القناة، بالعاصفة دانيال غدًا، إذ تشهد أمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانًا، 

 طواري وردفع درجة الاستعداد القصوى 

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إثر تعرض البلاد للعاصفة دانيال، وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك حرصُا من قطاع الكهرباء على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

متى تتحسن الأحوال الجوية؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأربعاء، لن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة، وذلك لتغير مصادر الكتل الهوائية، كما تشهد البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل، إذ ينتهي تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد.

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