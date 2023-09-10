خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

سعيًا من الحكومة لتهيئة وسائل نقل سريعة ومريحة وآمنة للمواطنين المصريين، كثفت وزارة النقل جهودها للانتهاء من تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر، والتي تم إنشائها في منطقة بشتيل في محافظة الجيزة، فما تفاصيلها..

محطة قطارات صعيد مصر

من المقرر أن تٌقدم محطة قطارات صعيد مصر عند افتتاحها مستوى عالمي من الخدمات لجمهور الركاب، فهي محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني، وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر الكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة، إلى جانب كونها محطة مكيفة بالهواء في جميع طوابقها ويتوفر بها خدمة Wi-Fi، ونظام حديث للإطفاء والإنذار.

تتميز محطة قطارات صعيد مصر بموقعها المميز في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، ووقوعها في محافظة الجيزة مميز لكون تلك المحافظة بوابة لصعيد مصر، ومنقطة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي/ الإسكندرية - إمبابة / المناشي/ القباري).

تقع محطة قطارات صعيد مصر على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان/ محور أحمد عرابي وشارع المطار - محور 26 يوليو)، وموقعها استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة ( السكك الحديدية - الخط الثالث للمترو- المونوريل- أتوبيسات ترددية على الطريق الدائري).

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب في محطة قطارات الصعيد 250 ألف راكب يوميًا، توفر فرص عمل ما يقرب من 7500 فرصة عمل بالمشروع.

محتويات محطة قطارات صعيد مصر

تتسم محطة قطارات صعيد مصر بوجود مبنى رئيسي ويحتوي على بدروم سيتم استخدامه كجراج يسع 250 عربة قطار، وجراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 عربة.

تقع المحطة على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان، ويجود في المبنى الرئيسي دور أرضي يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني، وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

يوجد بالمحطة 28 شباك تذاكر ودورات للمياة، وأماكن خاصة للمكاتب الإدارية وخدمة العملاء والاستعلامات، مع توفير سلالم كهربائية ومصاعد لتسهيل حركة تنقل الركاب، ووجود 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كامل عامر، ولربط جراج المحطة بالمحور، و 2 نفق سيارات باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لبط الشارع بجراج المحطة.

يشمل المبنى على 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان، و 4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كامل عامر.

موعد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، امس السبت، لمتابعة جاهزية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، وذلك قبل الافتتاح الرسمي الرئاسي لها خلال الفترة القليلة القادمة.