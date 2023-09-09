زلزال المغرب المدمر.. هل يمكن أن يصل إلى مصر ؟ تفاصيل

شهدت دولة المغرب الشقيقة، مساء أمس الجمعة، ليلة عصيبة، تعتبر الأعنف في تاريخ البلاد، بعد ما تعرضت لزلزال هو الأعنف منذ قرن وخلف وراءه مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، فما مستحدثات الأمر، وهل يؤثر هذا الزلزال على مصر؟.

زلزال المغرب الأعنف منذ قرن

تعتبر دولة المغرب من الدول التي قل ما تعرضت لكارثة الزلازل، حيث سبق وتعرضت لـ زلزالين فقط أولهما في فبراير عام 1960م، والذي ضرب مدينة أغادير وخلف عنه 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة، والثاني ضرب محافظة الحسيمة في فبراير عام 2004م، وكانت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وخلف وراءه 628 قتيل.

بلغت قوة زلزال إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بالمغرب، أمس الجمعة، 7.05 درجة على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال في تمام الساعة 11.11 مساءًا بالتوقيت المحلي، واستمرت الهزة لثواني معدودة.

ذكرت الوكالة الأمريكية أنه وقعت هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة وقعت بعد 19 دقيقة، وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد 70 كيلو متر جنوب مراكش، وكان مركز الزلزال على عمق 18 كيلومتر تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات، وفي كلتا الحالتين فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

محاولات إنقاذ ضحايا زلزال المغرب

أسفر زلزال المغرب، الذي أصابها مساء أمس الجمعة، عن سقوط 632 قتيل، وإصابة 329 أخرين بجروح، وذلك حسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية والتي جاء في بيانها: « إلى حدود الساعة السابعة صباحًا، سجلت 632 وفاة، و 329 إصابة، من بينهما 51 إصابة خطيرة».

على الفور انطلقت المساعدات في محاولة لإنقاذ ضحاياه، إذ تم تحميل شاحنات مساعدات على الفور بسرعة فائقة، وتحرك فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة المغربية، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين.

هل يؤثر زلزال المغرب على مصر؟

بعد تعرض المملكة المغربية لزلزال قوى خلف وراءه مئات الضحايا، تسائل جميع المصريين عن إحتمالية تأثير توابع هذا الزلزال على مصر، إلا أنه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أوضح أن الزلزال بعيدًا جدًا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلومتر غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد وقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات لـ صدى البلد، أنه من المتوقع أن يكون هناك توابع داخل الأراضي المغربية.