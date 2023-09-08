أجهضت 15 مرة.. 4 زيجات لـ أمال رمزي وسر غضبها من نور الشريف

أثارت الفنانة آمال رمزي حالة من الجدل الواسع، بعدما تحدثت عن بعض الأمور من أسرارها الخاصة، عندما حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، حيث جائت أبرز تلك الأسرار اتخاذها خطوة الإجهاض ما يقرب من 15 مرة دون أن تشعر بالندم…

آمال رمزي تثير الجدل بإجهاض نفسها 15 مرة

حلت الفنانة آمال رمزي ضيفه بأحد البرامج التليفزيونية، كشفت بعض أسرارها الخاصة، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت آمال على أنها أقدمت على إجهاض نفسها حوالي 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب…

لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟

وأوضحت الفنانة آمال رمزي انها أجهضت نفسها ما يقرب من 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها.

عن أمال رمزي

وُلدت الفنانة أمال رمزي في 6 يونيو عام 1939م، في مدينة الإسكندرية، واسمها الحقيقي هو كمالات عباس نسيم، وحصلت على دبلوم تجارة، تم تزوجت من المخرج كمال صلاح الدين.

اكتشف المهرج كمال صلاح الدين موهبة زوجته في الفن، وتمكنت آمال رمزي من الحصول على شهرة في فترة السعينيات، واطلقت عليهال الفنان عبدالله عيث لقب الخواجاية بسبب ملامحها الأجنبية، فيما لقبها الفنان الراحل نور الشريف بأنها الفنانة الجريئة حيث رٌشحت للعمل معه ضمن فيلم المرايا بدور زوجته، وهو سبب غضبها منه إلا أنها أحبت هذا اللقب فيما بعد عندها فهمت أنه كان يقصد أنها قوية ولا تخشى الجمهور.

زيجات آمال رمزي

تزوجت الفنانة آمال رمزي 4 مرات أولها الفنان المصري كمال صلاح الدين، بينما كانت لم تتجاوز العشرين من عملها، إلا أنها انفصلت عنه فيما بعد وتزوجت من «جواهرجي» وخلال هذا الزواج تعرضت لبعض الضغوطات وانفصلت عنه.

تزوجت آمال رمزي للمرة الثالثة من مهندس ومقاول كبير في السن توفى بعد زواجهما بـ 10 سنوات، لتكن أخر زيجاتها من اللواء الراحل محسن عشماوي الذي فارق الحياة عام 2020 في مستشفى كوبري القبة.

المسيرة الفنية لـ آمال رمزي

بدأت آمال رمزي حياتها الفنية مع التليفزيون ومسرح الريحاني، لتكن أولى أعمالها المسرحية « البيجاما الحمراء»، وتوالت بعد ذلك أعمالها المسرحية وقدمت العديد من المسرحيات منها « حكاية 3 بنات، حب وروشوة، دلع، واحدة بواحدة، لا كدبة ولاكدب، الكلامنجية، أنا أجدع منه، الكل يكسب، عبود عبده عبود، الضيف اللي هوه، المهر غالي، الطرطور، الزوج أول من يلعب، إزاي الصحة».

الى جانب المسرح عملت الفنانة آمال رمزي في العمل الدرامي بالتليفزيون وقدمت الكثير من المسلسلات منها: « الجاني، هروب، قافلة زمان، حارة السقايين، الكهف والوهم والحب، زمن الحلم الضائع، شفيقة ومتولي.. ».

وشاركت آمال رمزي في الكثير من الأفلام منها: « عنتر يغزو، ورد وشوك، البعض يذهب للمأزون مرتين، حبي الوحيد، سارق المحفظة، سفاح النساء، دماء على الثوب الوردي، نهر الحياة، للرجال فقط، العائلة الكريمة، جنون المراهقات، بابا عايز كدة، البيه البواب، فتوة الناس الغلابة، رجال في المصيدة، إشاعة حب، بديعة مصابني، حوار على الطريق، التوت والنبوت».