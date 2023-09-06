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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

صدى البلد

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ازداد الشعور برطوبة الطقس، الأمر الذي ساهم في زيادة الشعور بالحرارة، ما جعل الجميع يتساءلون حول ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، وهو الأمر الذي أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إذ أعلنت عن تعرض البلاد لموجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة وإليكم التفاصيل؟… 

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موجة حارة لمدة 72 ساعة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حاجة بداية من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر وتستمر لمدة 3 أيام لتنتهي تلك الموجة يوم السبت المقبل الموافق 9 سبتمبر، حيث تتأثر البلاد بامتداد المرتفع الجوي ومنخفض الهند الموسمي اللذين يعملان على ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن درجات الحرارة سجلت قيما قياسية خلال الـ 72 ساعة القادمة كأحد تداعيات ظاهرة “النينيو” في دورتها الجديدة، والتي بدأت في أواخر يونيو الماضي. 

ونصحت الأرصاد بعدم التعرض المباشر إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان من الفترة من 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

طقس اليوم الأربعاء 

يسود طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ورصدت الأقمار الصناعية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة المحسوسة، اليوم الأربعاء، 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و 38 درجة على السواحل الشمالية، بينما تصل إلى 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 27 درجة.

- الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة

- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

- أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة.
العظمى الصغرى
القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 37 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 27

دمياط 35 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 37 25

نخل 34 18

كاترين 31 17

الطور 39 25

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 35 24

العلمين الجديدة 34 23

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 27

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 29

حلايب 35 28

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 22

بني سويف 39 22

المنيا 40 21

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 43 25

الأقصر 43 24

أسوان 44 27

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28

موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء درجات الحرارة درجات الحرارة المحسوسة

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