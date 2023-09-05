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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحدث عنها القرآن| ماذا يعني ظهور زبد البحر بشواطئ بورسعيد وما أسبابها ؟

صدى البلد

 شهد شاطئ البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد، خلال الساعات القليلة الماضية، ظهور ظاهرة زبد البحر بكميات كبيرة على طول الساحل، وهي الظاهرة التي تحدث عنها القرآن الكريم، الامر الذي أثار دهشة الجميع، فماذا يعني ظهورها وما أسبابها؟… 

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ظهور زبد البحر على شاطئ بورسعيد

يعتبر ظهور زبد البحر من الظواهر التي تتواجد في البحار والمحيطات، وفي الغالب يكون ظهوره مؤشر على نظام بيئي بمحيطات أو بحور منتجة، حيث تتكون رغوة بيضاء رقيقة تقع على سطح الشواطئ، أو على بدايات الماء الواقعة بالقرب من الشواطئ.

عادة ما يكون زبد البحر أحد الأسرار التي يخبرنا بها البحر عن حجم التفاصيل التي لا نراها بالعين المجردة، وتخبئها الأمواج، وتنتج عن عدة أسباب بعضها معروف من صنع الطبيعة كنفوق الحيوانات المهاجرة، أو موت بعض الطحالب البحرية، وبعضها من صنع الإنسان كمخلفات المراكب البترولية والشوائب.

شهدت محافظة بورسعيد ظهور ظاهرة زبد البحر على شواطئها، حيث لاحظ الجميع وجود طبقة بيضاء تعلو مياة البحر وتتحرك وفق حركة الموج، وهي عبارة عن رغوة هشة القوام تعطي سطح الماء في البحر.

لاقى ظهور زبد البحر على شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالاً كبيرًا، تداول كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن أسباب حدوثه، وعلاقة ظهوره بما ذكره الله - عز وجل-  في القرآن الكريم..

أسباب ظهور زبد البحر على  شاطئ بورسعيد

ظهر زبد البحر على شاطئ بورسعيد نتيجة بعض الظواهر الطبيعية والكيميائية التي تحدث في مياة البحر، إذ نتج عن كثرة الشوائب المكونة في الماء، حيث تحتوي مياه البحر على أملاح مذابة وبروتينات ودهون وطحالب ميتة ومنظفات وملوثات أخرى ومجموعة من أجزاء وقطع أخرى من المواد العضوية والاصطناعية.

تكون زبد البحر نتيجة تهيج المحيطات بفعل الرياح والأمواج ولكل منطقة ساحلية شروط مختلفة تحكم تكوين زبد البحر.

زبد البحر في القرآن الكريم 

ربط الكثير من المواطنين المصرين حدوث ظاهرة زبد البحر بحديث القرآن الكريم عنها، حيث قال الله - سبحانه وتعالى - في سورة الرعد: 

« فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم، وذلك في إشارة إلى أن الزبد يتبدد ويزول ويتلاشي، مثلما يتلاشى الباطل والضلال، فمن الممكن أن يكون مثل زبد البحر كثيفًا وعاليًا ومنتشرًا، إلا أنه في نهاية المطاف سيزول وسيبقى البحر.

 

زبد البحر بورسعيد أسباب ظهور زبد البحر القران الكريم سورة الرعد

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