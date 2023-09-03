عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عاش من أجلها ولم يصل| لماذا سعى محمد الفايد لرئاسة هذه الدولة؟

صدى البلد

رحل الملياردير المصري محمد  الفايد عن عمر يناهز الـ 94 عاما، مثيرًا حوله حالة من الجدل الواسع بوصيته الأغرب في العالم، والتي انشغل بها الجميع غافلين عن طموحه الواسع الذي لم يتمكن من تحقيقه على الرغم من نفوذه الكبير.

فنى الملياردير الراحل محمد الفايد عمره سعيًا وراء تحقيق أحلامه، والتي استكملها بعد وفاته بوصيته الغريبة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الأكبر، الذي بات يحلم به منذ نعومة أظافره، فما هذا الحلم؟

txt

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

txt

السؤال عن ديانتها أثار الجدل.. الحقيقة الكاملة لفيديو إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. شاهد

تحقيق حلم الثراء والسفر

منذ نعومة أظافره، كان محمد الفايد يطل من ميناء الإسكندرية على السفن، ويحلم بالسفر والثراء، وعلى الرغم من كونه ينتمي إلى أسرة بسيطة، إلا أنه تمكن من شق طريقه حتى كون ثروة هائلة قدرتها مجلة «فوربس» الأمريكية بنحو ملياري دولار، إلى جانب امتلاكه 4 طائرات خاصة وقلعة اسكتلندية، وقصورًا مختلفة في لندن وأوروبا، ويختًا فاخرًا يطلق عليه أسم سوكار بلغت قيمته 40 مليون دولار.

حلم محمد الفايد الذي لم يتمكن من تحقيقه؟

كان محمد الفايد دائمًا ما يُنادي باستقلال إسكتلندا، وكان يؤكد أن إسكتلندا مصرية الأصل، وأن اسمها مشتق من أسم أميرة فرعونية رحلت إليها في الماضي البعيد، هي الملكة «سكوتا»، التي خرجت من مصر غاضبة من أسرتها المالكة، فركبت البحر مع أبنائها ورجالها حتى وصلت إلى سواحل إسكتلندا.

استمر الفايد يدافع عن فكرته، ووضع تمثالاً للملكة المصرية سكوتا في متجر هاردوز، وقام بدعم الحزب القومي الاسكتلندي بغرض إجراء استفتاء لاستقلال اسكتلندا، ويمتلك أكثر من مائة ألف فدان في الدولة، إلى جانب قلعة تاريخية تعود إلى القرن الثامن عشر تتوسط هذه الإقطاعية الكبيرة، وهو ما جعل فكرة أن تستقل اسكتلندا، ثم يُصبح شخصيًا رئيسًا لها، فكرة أساسية لديه، حيث أوضح قبل سنوات: 

« سأدعم استقلال إسكتلندا، وسأحصل على الجنسية الإسكتلندية، وسوف أترشح لأكون أول رئيس مصري لها والتي أسسها أجدادي المصريون ببساطة، صوف أعيد حكم الفراعنة في إسكتلندا»، إلا أن محمد الفايد رحل دون أن يتمكن من تحقيق هذا الحلم.

وصية محمد الفايد 

كان الملياردير المصري الراحل محمد الفايد قد أعلن في شهر مارس من عام 2006م، عن وصيته الأغرب في العالم وهي تحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر «هاردوز» الرئيسي الكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.

عن محمد الفايد… 

يعتبر محمد عبدالمنعم الفايد، رجل أعمال وملياردير مصري وُلد في 27 يناير عام 1929م، في مدينة الإسكندرية بمنطقة رأس التين، من أب بسيط كان يعمل مدرسًا للغة العربية، وعمل محمد الفايد في شبابه في أعمال كثيرة متنوعة، منها أنه عمل كـ عتال بضائع في ميناء الإسكندرية.

تزوج محمد الفايد من سميرة خاشقجي، وبلعت ثروته 1.4 مليار دولار، وفي عام 1983م، اشترى صفقة فريدة من نوعها وهي محلات هاردوز الشهيرة التي ضاعفت أرباحه بمقدار 3 أضعاف.

في مايو 2010م باع محمد الفايد متاجر هاردوز الشهيرة في وسط لندن إلى شركة قطر القابضة، والتي تمت مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني، ما يعادل (1.7 مليار يورو)، ليمتلك بعد ذلك نادي فولهام اللندني الذي يلعب دوري الدرجة الممتازة في الدوري الانجليزي، بصفقه قيمتها 6.25 مليون جنيه استرليني في عام 1997م، قبل أن يبيعه إلى الباكستاني شهيد خان عام 2013، كما يمتلك فايد العديد من سلاسل الفنادق الضخمة في جميع أنحاء العالم.

محمد الفايد ميناء الإسكندرية فوربس حلم محمد الفايد اسكتلندا متجر هاردوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر

أخبار التكنولوجيا|سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم..أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ