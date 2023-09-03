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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السؤال عن ديانتها أثار الجدل.. الحقيقة الكاملة لفيديو إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. شاهد

صدى البلد

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تدل على إجراء الفنانة إنعام سالوسة حوارا مع الإعلامية منى الشاذلي، وأن الأخيرة أحرجتها بالسؤال عن ديانتها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقة هذا اللقاء؟.. 

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إنعام سالوسة ترد على أكذوبة لقائها مع منى الشاذلي

بعد انتشار أنباء كاذبة عن لقاء الإعلامية منى الشائلي مع الفنانة القديرة إنعام سالوسة، وأنها سألتها عن ديانتها، خرجت الفنانة عن صمتها لتكذب الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، و قالت سالوسة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

«قرأت على الفيسبوك أن حوارًا دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، أنا لم يسعدني الحظ بلقائها وإقامة حوار معها، إنه حوا مختلق لا صحة له، وشكرًا».

رد منى الشاذلي على أكذوبة لقائها بـ إنعام سالوسة 

ولم تتجاهل الإعلامية منى الشاذلي الرد على الأكذوبة المنتشرة بلقائها مع الفنانة القديرة إنعام سالوسة، خيث أعادت نشر المنشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: 

« شكرًا جزيلاً للفنانة العظيمة والانسانة الرائعة الاستاذة انعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها، القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسئ لي مهنيًا وفكريًا فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق، كل الشكر والتقدير لها.. أيضًا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته».

فاطمة ناعوت تعتذر عن نشر الحوار المفبرك 

بعد إثارة الجدل التي حدثت خلال الساعات الماضية، قدمت الكاتبة فاطمة ناعوت اعتذارًا للإعلامية منى الشاذلي، بعدما نشرت نص حوارًا مفبركًا على أنه دار بين الإعلامية منى الشاذلي والفنانة إنعام سالوسة حول ديانتها، حيث كتبت على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: 

«اعتذار واجب، اتصلت بي الآن الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها لم تستضف الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة مطلقًا، ولم تلتق حتى بها إلى اليوم، وأكدت كذلك أنها مستحيل أن يصدر منها سؤال غير حضاري من قبيل ( أنت مسلم والا مسيحي؟) وبهذا يكون الكلام الدائر على صفحات السوشيال ميديا والبوستات التي يتم تشيرها بجنون والتي تنال من مهنية الإعلامية منى الشاذلي محض افتراءات رخيصة افتعلها شخص لا ضمير له، وساهم في انتشارها غافلون عن الحقيقة، كُنت أنا للأسف أحدهم…».

«رغم أنني لم أسيء للأستاذة منى الشاذلي، وفقط أشدت بوعي الفنانة المثقفة التي رفضت تقييم الفنان على أساس عقيدته، كما زعم البوست الملفق زورًا، واحتامًا للحق فإنني أعتذر عن تشيير البوست الكذوب وأعتذر كثيرًا للصديقة منى الشاذلي إذا كان يجب أن أتصل بها لأتتأكد قبل المشاركة في تلك المكيدة، التي يروم مُطلقها وملفقها وناشرها الأول زرع الفتن في مجتمعنا العلزيز، لا سامحه الله، لكنني ظننت أنها سألت هذا االسؤال عفو الخاطر، بسبب انتشار البوست على نحو واسع بكل أسف..

أشكر الإعلامية منى الشاذلي على اتصالها بي وإطلاعي على الحقيقة ومنحي الفرصة لتصحيح خطأ جسيم وقعت فيه دون قصد، ولا أعفي نفسي من الخطأ، أرجو من الأحباء الشرفاء تشيير هذا الاعتذار على نحو واسع سعيًا للحق وردًا للاغتياب ومحاربة للكذب، ولكي أتبرأ من ذنب اقترفته دون قصد، وأعتذر للجميع، سامحوني».

 

أنعام سالوسة منى الشاذلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فاطمة ناعوت الحوار المفبرك

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