أبكت والدها في ظهورها الأول.. ما لا تعرفه عن ساندرا ماجد الكدواني

خطفت الشابة ساندرا الكدواني، الأنظار إليها منذ ظهورها الأول، في ضيافة برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث فاجئت والدها الفنان ماجد الكدواني بحضورها، وأدهشت الجمهور.. فماذا فعلت؟ ولماذا بكى والدها؟.

ساندرا الكداوني تُبكي والدها على الهواء

حل الفنان القدير ماجد الكدواني ضيفًا في برناماج صاحبة السعادة، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة شيقة وجذابة انتظرها جميع محبي وجمهور الكدواني، إلا أن الحلقة لم تكن مفاجئة للجمهور فقط، إذ تفاجئ الضيف بدخول ابنته في الأستوديو بينما كانت تُغني أغنية «بنت أبويا».

فوجئ الفنان ماجد الكدواني ، بدخول ابنته ساندرا الكدواني، في استديو برنامج صاحبة السعادة، الأمر الذي جعله يبكي على الهواء من هول المفاجأة وفرحته الشديدة بوجودها.

ما لا تعرفه عن ساندرا ماجد الكدواني

ساندرا هي الأبنة الصغرى للفنان ماجد الكدواني، وكانت تظهر معه في بعض العروض الخاصة لأفلام قدم بطولتها، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تتحدث إلى الإعلام مطلقًا قبل حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحب السعادة.

تدرس ساندرا الكدواني الموسيقى في alcamine college الولايات المتحدة، وتحب الغناء باللغة الإنجليزية، وفي بعض الأحيان تُغني بالعربية، وتقدم أغانيها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

ولفتت ساندرا ماجد الكدواني الأنظار إليها من قبل في حفل زفاف شقيقتها، عندما غنت بعض الأغنيات التي تفاعل معها كل الحضور ومن بينهما أغنية Love You Baby، ويشبهها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبها الكبير لوالدها.

ظهور ساندرا الكدواني مع صاحبة السعادة

ظهرت المطربة الشابة ساندرا الكدواني للمرة الأولى في الإعلام مع الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج صاحبة السعادة، موضحة أن والدها الفنان ماجد الكدواني هو صاحب الفضل في دراستها للمزيكا، قائلة:

«كنت راجعة من السفر من الوايات المتحدة، وأول ما دخلت من باب البيت فوجئت بالبيانو من زمان كان نفسي فيها، وانهرت من البكاء أول ما شفتها، وزمان مكنتش بحب العربي لكن مع الوقت بدأت أسمع العربي وأفكر أغني بالعربي، لان من طفولتي اتعودت اسمع المزيكا الأجنبية».