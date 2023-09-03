مشهد النعوش الثلاثة| قصة وفاة زوجين وابنتهما تخلع القلوب .. التفاصيل الكاملة

اهتزت الأقصر، وانفطرت قلوب الأهالي بعد ما انتشرت الأنباء حول وفاة زوجين وابنتهما لقوا مصرعهم، أول أمس الجمعة، بطريقة أدخلت الحزن عل قلوب أهلهم وذويهم ، فماحذا حدث لهم؟..

قصة وفاة زوجين وابنتهما في حادث أليم

في مشهد فطر القلوب، كان زوج وزوجته وابنتهما عائدين من محافظة أسوان إلى الأقصر، بعد ما كانوا في زيارة لأهل الزوجة امتدة لعدة أيام، تعرضوا لحادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالقرب من كوبري أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، في الأول من سبتمبر.

اسفر الحادث عن مصرع الزوج أحمد سيد البالغ من العمر 33 عام، وزوجته سارة أحمد محمود 30 سنة، وابنتهما مسك أحمد البالغة من العمر عامين فقط، إلى جانب اصابة شخصين متضررين من الحادث بارتجاج في المخ، إصابة طفل ابن 5 سنوات بكدمات متفرقة، وأخر بجرح قطعي في الجبهة.

على الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي، لتقلي العلاج الطبي اللازم، فيما تم إيداع المتوفين في مشرحة المستشفى قبل التصريح بالدفن.

مشهد النعوش الثلاثة

شيع أهالي منطقة نجع الخطباء بمحافظة الأقصر، جثامين الثلاثي ( الزوج والزوجة وابنتهما الصغيرة) الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، أول أمس الجمعة، إلى مثواهم الأخير بمدافن العائلة.

تصادف يوم وفاة الزوج نفس تاريخ ميلاده، إذا انتشرت أقاويل بأنه وُلد في 1 سبتمبر عام 1990، ورحل عن عالمنا في نفي يوم ذكرى ميلاده 1 سبتمبر 2023.