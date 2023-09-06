كم تقاضى أمير منير من إعلان عمرة البدل؟| تفاصيل هجوم عنيف على الصيدلي الداعية

أثار الداعية الإسلامي أمير منير حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشره مقطع فيديو يتحدث خلاله عن تطبيق « عمرة البدل» مقابل 4000 جنيه فقط، فما الحكاية؟..

قصة عمرة البدل

نشر الداعية الإسلامي أمير منير مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، يوضح خلاله أنه يمكنك أداء عمرة لأحد الأقارب عن طريق تطبيق يُسمى «عمرة البدل» مقابل مبلغ 4000 جنيه فقط لاغير.

قال أمير منير في مقطع الفيديو الذي يتحدث عن عمرة البدل إنه قام بتجربة تطبيق «عمرة البدل»، شارحًا خطوات استخدامه، موضحًا أنه قام بتنزيل التطبيق ثم سجل الأسم المراد عمل العمرة له، ثم إرسال الاسم صوتيًا، ثم يقوم التطبيق بتخييره بين القيام بـ عمرة عادية أو عمرة في رمضان أو عمرة سريعة في نفس اليوم.

وقال أمير منير في الفيديو: « بالتطبيق يجوز عمل عُمرة عن حد مريض مرضًا لا يُرجى برؤه، أو حد عاجز لا يستطيع الذهاب لأداءة العمرة أو حد متوفي» لافتًا أنه قام باستخدام التطبيق لتأدية عمرة بدلاً من أخيه المتوفي.

اختتم أمير منير حديثه في مقطع الفيديو بأنه ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- جواز الوكالة بالعمرة، متابعًا « مش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز، وقدرت أجيبلكم خصم AM35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل».

غضب السوشيال ميديا من أمير منير

بمجرد أن نشر الداعية الإسلامي أمير منير مقطع الفيديو الذي يتحدث عن «عمرة البدل»، تعرض لحالة من الهجوم الواسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين له اتهام بأن هذا الأمر يُعد تجارة بالدين ومحاولة للنصب على الناس، كما رآى البعض أنه من الممكن القيام بـ عمرة البدل خالصة لوجه الله وليس بهدف التربح.

تعليق أمير منير على هجوم السوشيال ميديا عليه

أهتم الداعية أمير منير بالرد على مهاجميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا على الهجوم عليه بشأن تطبيق عمرة البدل، وذلك من خلال مقطع فيديو قال خلاله:

« الناس بعد فيديو إمكانية أداء العمرة بتسأل هل الأمر ده شرعي ولا خطأ؟.. الوكالة بالعمرة هو أمر شرعي بشروط وانا قولتها في فيديو البدل، والشروط هي ( مريض وعاجز وعن شخص متوفى) وهذا ينفع حد يعتمر عنه، وفي حديث رسول الله، جاء واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً يارسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن.. فحج عن أبيك وأعتمر، وعلماء اللجنة الدائمة في السعودية قالو جواز الاعتمار وجواز عن الحج العاجز وجمهور الفقهاء يقول عن جواز النيابة في الحج».

وتابع: « في ناس غضبت وبتعلق على الفيديو وتقول، وهل ينفع بفلوس با تجار الدين، وأنا مش هرد العلماء اللي هيردوا فيقولوا إنه يجوز الاستئجار عن الحج، والنبي قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ، اخرجه البخاري.. ذهبت إلى الشركة السعودية صاحبة التطبيق وذهبت إليها وتأكدت بنفسي من أن هذه الشركة تقدم خدمة جيدة، فماذا يضير البعض إذا حصلت على أموال جراء هذا الإعلان؟».

واستطرد: « يعني الواحد اللي بيرقي الناس وبيعلمهم القرآن ينفع ياخد فلوس والناس بتتهمه في دينة وتقول إاي ياخد فلوس طيب ياكل منين ويعيش منين لو ماخدش فلوس؟.. واللي يستأجر حد للعمرة ياخد فلوس برضه ياكل من فين لو ماخدش واحد وبيعمل عمرة وحد وكله يعملها عن فلان ويسترزق والنبي سمح بذلك».