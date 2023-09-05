بشائر بريكس تعم الأسواق| أسعار الدولار والذهب والدجاج واللحوم في النازل..والبقية تأتي..تفاصيل

منذ أن أعلنت الدولة المصرية انضمامها لمجموعة البريكس، بات هناك دعوات للتخلص من الدولار،الذي شهد تراجعًا في تعاملات السوق الموازية، إلى جانب وجود بشائر بانخفاض أسعار الذهب والسلع الأخرى من اللحوم والدواجن وغيرها…

أسعار الدولار اليوم

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس أثر بشكل كبير على سعر الدولار في مصر، حيث تراجع سعر الأخصر أمام الجنيه المصي في البنك المركزي حتى بلغ:

1 دولار يوافق 30.82 جنيه مصري للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وتراجه سعر الدولار عالميًا بحسب مؤشر DYX الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل طفيف ليسجل 104.10 بحلول الساعة 23:09 بتوقيت جرينتش، بعد 104.22 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

أسعار الذهب اليوم

شهدت اسعار الذهب انخفاضًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ:

سعر عيار 24 بلغ 2.497 للبيع و 2.520 للشراء

عيار 22 بلغ سعره 2.289 للبيع و 2.310 للشراء

وعيار 21 بلغ 2.185 جنيه للبيع و 2.205 للشراء

عيار 18 بلغ سعره 1.873 للبيع، و 1.890 جنيه للشراء

عيار 14 بلغ 1.457 للبيع و 1.470 للشراء

الجنيه الذهب بيع 17.480 وللشراء 17.640

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن في الآيام القليلة الماضية حيث بلغت:

سعر كيلو الفراخ 60.5 جنيه

سعر كيلو الاوراك 65 جنيه

سعر كيلو البانيه 134 جنيه

كيلو الكبد والقوانص 68 جنيه

كيلو الهياكل 29 جنيه

كيلو الشاورما 132 جنيه

كيلو الشيش 132 جنيه

كيلو الحمام الكداب 120 جنيه

كيلو الصدور بالعظم 120 جنيه

كيلو الأجنحة 46 جنيه

كيلو الدبابيس 74 جنيه

أنخفاض أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية المختلفة، حيث تتراوح ما بين 220 و 280 جنيه، واستقرت أسعارها في وزارة الزراعة حيث بلغ سعر اللحوم الكندوز 270 إلى 300 جنيه، و سعر الكيلو من اللحوم الضأن بين 280 و 320 جنيه.

انضمام مصر للبريكس طوق نجاة

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس، حيث أن لديها تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة تجعلها منفذًا لتخفيف المشكلات التي تعاني منها، وذلك وفقُا لما أوضحه الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.

أعضاء مجموعة البريكس

تعتبر قمة بريكس 2023 تكتلاً اقتصاديًا هامًا على المستوى الدولي، حيث تضم على طاولتها 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة، هم « روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا»، مع وجود تطلع بعض الدول الأخرى للإنضمام لعضويتها قريبًا.

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا وهي « الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، فنزويلا، وفيتنام».