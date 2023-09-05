عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشائر بريكس تعم الأسواق| أسعار الدولار والذهب والدجاج واللحوم في النازل..والبقية تأتي..تفاصيل

صدى البلد

منذ أن أعلنت الدولة المصرية انضمامها لمجموعة البريكس، بات هناك دعوات للتخلص من الدولار،الذي شهد تراجعًا في تعاملات السوق الموازية، إلى جانب وجود بشائر بانخفاض أسعار الذهب والسلع الأخرى من اللحوم والدواجن وغيرها… 

txt

الدولار في منحدر الهاوية| كم سيصل سعر العملة الخضراء قريبًا ؟ مفاجآت منتظرة

txt

عاش من أجلها ولم يصل| لماذا سعى محمد الفايد لرئاسة هذه الدولة؟

أسعار الدولار اليوم

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس أثر بشكل كبير على سعر الدولار في مصر، حيث تراجع سعر الأخصر أمام الجنيه المصي في البنك المركزي حتى بلغ: 

  • 1 دولار يوافق 30.82 جنيه مصري للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وتراجه سعر الدولار عالميًا بحسب مؤشر DYX الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل طفيف ليسجل 104.10 بحلول الساعة 23:09 بتوقيت جرينتش، بعد 104.22 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

أسعار الذهب اليوم 

شهدت اسعار الذهب انخفاضًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ: 

  • سعر عيار 24 بلغ 2.497 للبيع و 2.520 للشراء
  • عيار 22 بلغ سعره 2.289 للبيع و 2.310 للشراء
  • وعيار 21 بلغ   2.185 جنيه للبيع و 2.205 للشراء
  • عيار 18 بلغ سعره 1.873 للبيع، و 1.890 جنيه للشراء
  • عيار 14 بلغ 1.457 للبيع و 1.470 للشراء
  • الجنيه الذهب بيع 17.480 وللشراء  17.640

أسعار الدواجن اليوم 

انخفضت أسعار الدواجن في الآيام القليلة الماضية حيث بلغت: 

  • سعر كيلو الفراخ 60.5 جنيه
  • سعر كيلو الاوراك 65 جنيه
  • سعر كيلو البانيه 134 جنيه
  • كيلو الكبد والقوانص  68  جنيه
  • كيلو الهياكل 29 جنيه
  • كيلو الشاورما 132 جنيه
  • كيلو الشيش 132 جنيه
  • كيلو الحمام الكداب 120 جنيه
  • كيلو الصدور بالعظم 120 جنيه
  • كيلو الأجنحة 46 جنيه
  • كيلو الدبابيس 74 جنيه

أنخفاض أسعار اللحوم 

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية المختلفة، حيث تتراوح ما بين 220 و 280 جنيه، واستقرت أسعارها في وزارة الزراعة حيث بلغ سعر اللحوم الكندوز 270 إلى 300 جنيه، و سعر الكيلو من اللحوم الضأن بين 280 و 320 جنيه.

انضمام مصر للبريكس طوق نجاة

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس، حيث أن لديها تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة تجعلها منفذًا لتخفيف المشكلات التي تعاني منها، وذلك وفقُا لما أوضحه الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.

أعضاء مجموعة البريكس 

تعتبر قمة بريكس 2023 تكتلاً اقتصاديًا هامًا على المستوى الدولي، حيث تضم على طاولتها 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة، هم « روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا»، مع وجود تطلع بعض الدول الأخرى للإنضمام لعضويتها قريبًا.

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا وهي « الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، فنزويلا، وفيتنام».

أسعار الدولار مجموعة البريكس أسعار الذهب اليوم اسعار الدواجن اليوم انخفاض اسعار اللحوم انضمام مصر للبريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ترشيحاتنا

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

أبو الغيط: التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاعتداءات بالضفة الغربية في فلسطين

لرئاسة البعثة الدبلوماسية.. سفير إيران لدى السعودية يصل الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ