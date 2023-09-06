64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية ماعدا خدمتين فقط، الأمر الذي أثار تسائلات الكثير من المواطنين حول أسباب هذا الوقف ، فما تفاصيله؟…

إيقاف الخدمات التموينية على البوابة الرقمية عدا خدمتين

وردت إلى وزارة التموين الكثير من الشكاوى من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية، ما أستدعى تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية مشددة على مكاتب التموين بضرورة تسليم جميع البطاقات سواء بدل تالف أو بدل فاقد، أو إصدار أو غيرها إلى صاحبها شخصيًا بعد التحقق من شخصيته.

خدمات بوابة مصر الرقمية التي تم إيقافها

تقدم وزارة التموين العديد من الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية إلكترونيُا من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي تم إيقافها وهي:

تفعيل البطاقة التموينية

الحصول على الرقم السري

الفصل الاجتماعي

استخراج بدل تالف وفاقد

إتاحة خدمة إضافة أفراد على البطاقات التموينية

إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى

خدمة حدف غير المستحقين والمتوفين من منظومة الدعم

خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل

دعم مصر لتحديث بطاقة التمموين

أوقفت وزارة التموين جميع خدمات بوابة مصر الرقمية ماعدا خدمتين فقط هما « عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية، والمكاتب التموينية وذلك لتحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين».

صرف المستحقات التموينية لـ 64 مليون مواطن

على الرغم من إيقاف خدمات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، إلا أن وزارة التموين مستمرة في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري 2023، من خلال المنافذ البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لـ 64 مليون مواطن مستحق للتموين، مقيدين على 22 مليون بطاقة بقيمة 37 مليار جنيه سنويًا.

وقد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق، على توافر جميع السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مع استمرارية سعي الوزارة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والحرة، إلى جانب تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.