هل أهانت الحجاب| القصة الكاملة لأزمة نسرين أمين وسبب الهجوم عليها.. وهكذا ردت

أثارت الفنانة نسرين أمين حالة من الجدل الواسع، خلال الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لإنتقادات واسعة، بعد ما تم اختلاق أزمة بسبب حديثها عن الحجاب في أحد اللقاءات التليفزيونية، فماذا قالت عن الحجاب، وكيف ردت على منتقديها؟..

أزمة نسرين امين مع الحجاب

بدأت أزمة الفنانة نسرين أمين، عندما تداول الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لها بينما كانت تتحدث عن إمكانية ارتدائها للحجاب، حيث قالت نسرين خلال التصريحات المتداولة:

« لا أنا مش ممكن ألبس الحجاب لأن أنا مبشوفش أن الحجاب أصله لبس، لا ده أخلاق، وأنا الحمد لله راضية بأخلاقي وعارفة أني كويسة»

هجوم كبير على نسرين أمين

بمجرد أن تحدثت الفنانة نسرين أمين عن الحجاب، تعرضت لهجوم كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الكثيرون بإهانتها للحجاب بحديثها عنه بهذه الطريقة.

رد نسرين أمين على مهاجميها عبر السوشيال ميديا

بعدما تعرضت الفنانة نسرين أمين لهجوم كبير وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمت بالرد على التصريحات التي انتشرت على لسانها خلال الساعات القليلة الماضية، ورد نافيًا تمامًا تصريحها بهذا الحديث، قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع السوشيال ميديا فيسبوك:

« تصريح كاذب وغير صحيح، ولم يتم سؤالي أبدًا يومًا عن رأيي في الحجاب.. السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟ والإجابة كانت لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمدلله، ولم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أبدًا أنني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين، وبالتالي بين الإجابتين».

أحدث أعمال الفنانة نسرين أمين

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين مؤخرًا على أحدث أعمالها الفنية، فيلم جديد بعنوان « وقت إضافي» والذي تخوض بطولته بالاشتراك مع مجموعة من الفنانين منهم « باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، أحمد سلطان»، والفيلم فكرة محمد دياسطي، وسيناريو وحوار رشاد رشدي، وإخراج أحمد جبة.

وكانت آخر اعمالها السينمائية فيلم « رهبة- ورا مصنع الكراسي»، والذي شاركت بطولته برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى سيد رهبة، يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة، ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تمامًا.