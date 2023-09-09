عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل أهانت الحجاب| القصة الكاملة لأزمة نسرين أمين وسبب الهجوم عليها.. وهكذا ردت

صدى البلد

أثارت الفنانة نسرين أمين حالة من الجدل الواسع، خلال الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لإنتقادات واسعة، بعد ما تم اختلاق أزمة بسبب حديثها عن الحجاب في أحد اللقاءات التليفزيونية، فماذا قالت عن الحجاب، وكيف ردت على منتقديها؟.. 

txt

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

txt

من إهانة الزي الفرعوني إلى فيديوهات مخلة| حكاية سلمى الشيمي تنتهي خلف القضبان|تفاصيل

أزمة نسرين امين مع الحجاب

بدأت أزمة الفنانة نسرين أمين، عندما تداول الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لها بينما كانت تتحدث عن إمكانية ارتدائها للحجاب، حيث قالت نسرين خلال التصريحات المتداولة: 

« لا أنا مش ممكن ألبس الحجاب لأن أنا مبشوفش أن الحجاب أصله لبس، لا ده أخلاق، وأنا الحمد لله راضية بأخلاقي وعارفة أني كويسة»

هجوم كبير على نسرين أمين

بمجرد أن تحدثت الفنانة نسرين أمين عن الحجاب، تعرضت لهجوم كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الكثيرون بإهانتها للحجاب بحديثها عنه بهذه الطريقة.

رد نسرين أمين على مهاجميها عبر السوشيال ميديا 

بعدما تعرضت الفنانة نسرين أمين لهجوم كبير وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمت بالرد على التصريحات التي انتشرت على لسانها خلال الساعات القليلة الماضية، ورد نافيًا تمامًا تصريحها بهذا الحديث، قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع السوشيال ميديا فيسبوك: 

« تصريح كاذب وغير صحيح، ولم يتم سؤالي أبدًا يومًا عن رأيي في الحجاب.. السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟ والإجابة كانت لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمدلله، ولم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أبدًا أنني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين، وبالتالي بين الإجابتين».

أحدث أعمال الفنانة نسرين أمين 

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين مؤخرًا على أحدث أعمالها الفنية، فيلم جديد بعنوان « وقت إضافي» والذي تخوض بطولته بالاشتراك مع مجموعة من الفنانين منهم « باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، أحمد سلطان»، والفيلم فكرة محمد دياسطي، وسيناريو وحوار رشاد رشدي، وإخراج أحمد جبة.

وكانت آخر اعمالها السينمائية فيلم « رهبة- ورا مصنع الكراسي»، والذي شاركت بطولته برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى سيد رهبة، يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة، ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تمامًا.

نسرين أمين أزمة نسرين امين الحجاب باسم سمرة وقت إضافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

ترشيحاتنا

للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

المغرب تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر

15 عضوا بالكونجرس لـ بايدن: إسرائيل تمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني

الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد

هل أهانت الحجاب| القصة الكاملة لأزمة نسرين أمين وسبب الهجوم عليها.. وهكذا ردت

أحد أهم من كتبوا عن مقابر القاهرة القديمة.. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ