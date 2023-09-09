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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

شهدت البلاد أمس الجمعة، وأول أمس الخميس، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إثر تعرضها لموجه شديدة الحرارة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أوضحت أن تلك الموجه الحارة من المفترض أن تستمر لمدة 72 ساعة فقط.

وبعد مرور 72 ساعة على تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تسائل الجميع عن طقس الأيام القادمة، هل تنكسر تلك الموجة وتنخفض درجة الحرارة، أم تستمر تلك الموجه حتى الأسبوع القادم؟… 

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تحسن حالة الطقس الأيام القادمة

واعتبارًا من اليوم السبت من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا منخفش الحرارة، حيث من المفترض أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية، إذ تصل الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة تليفزيونية.

وعلى الرغم من انتهاء الموجه الحارة التي تعرضت لها البلاد خلال الـ 72 ساعة السابقة، وتحسن حالة الطقس نسبيًا خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الدكتورة منار غانم، أكدت على أن التحسن الملحوظ وانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة سوف يبدأ من يوم الأربعاء القادم، على جميع محافظات الجمهورية، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

انتهاء الموجه الحارة اليوم 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التحسن النسبي في درجات الحرارة بدأ من اليوم السبت المقبل، إذ شهد اليوم السبت طقس مشمس معتدل صباحًا، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد.

يكون طقس اليوم السبت لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل، معتدل على باقي أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة 

من المتوقع وفقًا لـ موقع The Weather Channel، أن تكون حالة الطقس للـ 10 أيام القادمة: 

الأحد 10 سبتمبر، من المتوقع أن  تبلغ درجات الحرارة العظمى  38 درجة مئوية على القاهرة، والصغرى 28 درجة.

الإثنين 11 سبتمبر تكون درجة الحرارة 39 / 27

الثلاثاء 12 سبتمبر   35 / 26

الأربعاء 13 سبتمبر  34 / 23 

الخميس 14 سبتمبر  35 / 23

الجمعة 10 سبتمبر 35 / 23

السبت 16 سبتمبر 36 / 23

 

حالة الطقس درجات الحرارة انتهاء الموجه الحارة تحسن حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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