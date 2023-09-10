ترحيل24 ساعة وعطلة 3 أيام.. موعد إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين العام والخاص

يُصادف الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، ومن المفترض أن يتم احتساب اليوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر لموظفي الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام، إلا أن الجميع تساءل عن إمكانية ترحيل العطلة إلى يوم الخميس 28 سبتمبر ، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أم لا؟…

ترحيل اجازة المولد النبوي الشريف

يترقب الكثير من الموظفين ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم ترحيل موعد الإجازة، وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

3 أيام إجازة

بعد ترحيل يوم عطلة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر، فسيحصل الموظفون على 3 أيام اجازات متتالية ( الخميس والجمعة والسبت)، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.

إجازات شهر سبتمبر المتبقية

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعتبر المولد النبوي الشريف هو ذكرى سنوية في يوم مولد رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم- حيث يحتفل جميع المسلمين بهذا اليوم كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم محمد بن عبدالله.

تبدأ مظاهر الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد التي يحبها الجميع والتي يتشتهر بـ عروسة المولد وحصان المولد، والحلويات الأخرى.