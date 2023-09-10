عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ترحيل24 ساعة وعطلة 3 أيام.. موعد إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين العام والخاص

صدى البلد

يُصادف الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء  27 سبتمبر الجاري، ومن المفترض أن يتم احتساب اليوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر لموظفي الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام، إلا أن الجميع تساءل عن إمكانية ترحيل العطلة إلى يوم الخميس 28 سبتمبر ، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أم لا؟… 

txt

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

txt

هل أهانت الحجاب| القصة الكاملة لأزمة نسرين أمين وسبب الهجوم عليها.. وهكذا ردت

ترحيل اجازة المولد النبوي الشريف 

يترقب الكثير من الموظفين ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم ترحيل موعد الإجازة، وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

3 أيام إجازة 

بعد ترحيل يوم عطلة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر، فسيحصل الموظفون على 3 أيام اجازات متتالية ( الخميس والجمعة والسبت)، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.

إجازات شهر سبتمبر المتبقية 

  • يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 16 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
  • يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

يعتبر المولد النبوي الشريف هو ذكرى سنوية في يوم مولد رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم- حيث يحتفل جميع المسلمين بهذا اليوم كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم محمد بن عبدالله.

تبدأ مظاهر الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد التي يحبها الجميع والتي يتشتهر بـ عروسة المولد وحصان المولد، والحلويات الأخرى.

اجازه المولد النبوى الشريف المولد النبوي الشريف إجازات شهر سبتمبر المتبقية شهر سبتمبر محمد - صلى الله عليه وسلم- ربيع الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

استقبال المكالمات واستخدام الانترنت..لن تصدق هاتف "هواوي" الجديدة يعمل في الطائرة..شاهد

شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ