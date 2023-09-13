عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد : ساعات قليلة وتخرج عاصفة دانيال من مصر

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئ   الأرصاد الجوية، إن عاصفة دانيال ستبدأ في التلاشي غدا الخميس عن مصر، ثم يحدث استقرار في الأحوال الجوية، في معظم المحافظات، واختفاء الأمطار على كافة الأنحاء.

عاصفة دانيال


وأوضحت في مدخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن عاصفة دانيال ضربت الأراضي المصرية، ثم بدأت تتحول إلى منخفض جوي وتفقد قوتها، وبدأ المنخفض منذ أول أمس في التأثير على المناطق الحدودية في أقصي غرب البلاد بمحافظة مطروح مع أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح مثير بالرمال والأتربة.

تشييع جثامين 74 شابا من بني سويف لقوا حتفهم في عاصفة دانيال بليبيا

الأرصاد الجوية توضح سبب رائحة الكبريت في الجو ومصير عاصفة دانيال

ولفتت إلى أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب إلى الشرق بدأت تقلبات الحالة الجوية تؤثر علينا بالأمس على معظم محافظات شمال البلاد، من خلال سقوط أمطار متفاوت الشدة بين متوسطة والخفيفة على معظم محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

 

عاصفة دانيال غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأشارت إلى بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الأماكن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، التي تعد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

دانيال الامطار الاحوال الجوية الأرصاد الجوية عاصفة دانيال المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه| شاهد

المولد النبوي 2023.. موعده وكيف يكون الاحتفال خاليا من البدعة؟

انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فيديو

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ