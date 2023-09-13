عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثامين 74 شابا من بني سويف لقوا حتفهم في عاصفة دانيال بليبيا

صدى البلد

شيع أهالي محافظة بني سويف جثامين 74 من أبناء مركز ببا، ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في جنازة مهيبة، إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدى العشرات من أهالي المحافظة صلاة الجنازة على الضحايا في سوق قرية قمبش المجاور للمقابر، وسادت حالة من الحزن على وجوه الأسرة والأقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثامين.

ولقيا 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف مصرعهم من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و 6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا. 

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية، خاصة بأسرة رجب عبد الفتاح، التي فقدت 3 شباب اشقاء هم «احمد ومحمود وعبدالرحمن» الذين سافروا للعمل بليبيا في مهن المعمار المختلفة لتجهيز جهاز عرس شقيقتهم، عقب وفاة والدهم منذ أقل من عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

ترشيحاتنا

يبدأ من 25 ألف جنيه| تفاصيل هواتف iPhone 15.. جوانب تيتانيوم ووداعا مشكلة الشاحن

الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

شخص متميز بلا شك يجب الاعتراف بهذا.. بوتين يثني على إيلون ماسك

تراجع أسعار الذهب.. واستقرار الدولار اليوم.. وسقوط أمطار بهذه المناطق|أخبار تهمك

مصر تكتسح تونس 3-0 وتتأهل لنهائي فرق السيدات ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

رومانيا تعلن تحديد أجزاء من طائرة مسيرة جديدة على أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ