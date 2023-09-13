تشييع جثامين 74 شابا من بني سويف لقوا حتفهم في عاصفة دانيال بليبيا

شيع أهالي محافظة بني سويف جثامين 74 من أبناء مركز ببا، ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في جنازة مهيبة، إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدى العشرات من أهالي المحافظة صلاة الجنازة على الضحايا في سوق قرية قمبش المجاور للمقابر، وسادت حالة من الحزن على وجوه الأسرة والأقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثامين.

ولقيا 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف مصرعهم من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و 6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية، خاصة بأسرة رجب عبد الفتاح، التي فقدت 3 شباب اشقاء هم «احمد ومحمود وعبدالرحمن» الذين سافروا للعمل بليبيا في مهن المعمار المختلفة لتجهيز جهاز عرس شقيقتهم، عقب وفاة والدهم منذ أقل من عام.