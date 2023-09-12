عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على مدن ومحافظات الجمهورية، بعد أن تأثرت البلاد بالعاصفة دانيال أمس علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد صاحبه سقوط الأمطار علي(السلوم -مطروح- سيوة).

أمطار غزيرة 

ومن جانبها كشفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة على القاهرة ومحافظات السواحل الشمالية، مساء اليوم.

موضوعات متعلقة:
 

أخرهم الأسكندرية|الأرصاد: العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر

بعد الكارثة الليبية.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن العاصفة دانيال في مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

احذروها.. الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية على هذه المناطق بسبب العاصفة دانيال

العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

وتابعت شاكر أن الأمطار بسبب العاصفة "دانيال"، فيما تشهد الإسكندرية اعتبارا من مساء أمس أمطارًا غزيرة ومتفوتة الشدة.

 

أمطار غزيرة 

وتابعت مديرة مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا أمسن ولكنها فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلفًا تمامًا على الأراضي المصرية.

وكشفت أنها دخلت إلى مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وهي: (سيوة- مطروح- العلمين- الإسكندرية)، وتسببت في إثارة الرمال مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير عاجل 

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، من السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة؛ حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

حالة الطقس على القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية

وعن الظواهر الجوية فقالت الأرصاد، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات مقطعة.

أمطار رعدية

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 24
وادي النطرون 33 25
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 32 24
طنطا 32 24
دمياط 30 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 34 26
السويس 33 25
العريش 35 25
رفح 35 26
رأس سدر 37 27
نخل 35 17
كاترين 31 14
الطور 35 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 28 23
السلوم 28 22
سيوة 31 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 39 29
سفاجا 38 28
مرسى علم 39 30
شلاتين 38 29
حلايب 35 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 41 29
الوادي الجديد 38 27
أبوسمبل 40 28

 

الأرصاد امطار غزيرة العاصفة دانيال سقوط الأمطار حالة الطقس بالقاهرة درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

الإعصار بدأ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس.. أعرف خريطة الأمطار الرعدية

تؤثر علي مصر..الأرصاد تعلن مفاجأة عن العاصفة دانيال

العاصفة دانيال داخلة على مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين: خلوا بالكم

الأرصاد الجوية: الساحل الشمالي سيتأثر بالعاصفة دانيال غدا

ترشيحاتنا

الإدارة الأمريكية: واشنطن اقتربت من مد أوكرانيا بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية

عبدالجليل: الأهلي كان في حاجة لمهاجم بإمكانيات موديست.. وحسين الشحات مكانه محجوز

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ماذا يحدث لمن نام عن صلاة الفجر؟.. يتعرض لـ23 عقوبة في الدنيا

عقوبة قاسية تنتظر المدعي العام الأمريكي السابق بسبب تعليقات ضد القضاة واليهود

كلنا عيلة واحدة.. رد ناري من ميدو على فكرة تقسيم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ