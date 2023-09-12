الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على مدن ومحافظات الجمهورية، بعد أن تأثرت البلاد بالعاصفة دانيال أمس علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد صاحبه سقوط الأمطار علي(السلوم -مطروح- سيوة).

أمطار غزيرة

ومن جانبها كشفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة على القاهرة ومحافظات السواحل الشمالية، مساء اليوم.

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وتابعت شاكر أن الأمطار بسبب العاصفة "دانيال"، فيما تشهد الإسكندرية اعتبارا من مساء أمس أمطارًا غزيرة ومتفوتة الشدة.

أمطار غزيرة

وتابعت مديرة مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا أمسن ولكنها فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلفًا تمامًا على الأراضي المصرية.

وكشفت أنها دخلت إلى مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وهي: (سيوة- مطروح- العلمين- الإسكندرية)، وتسببت في إثارة الرمال مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير عاجل

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، من السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة؛ حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

حالة الطقس على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية

وعن الظواهر الجوية فقالت الأرصاد، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات مقطعة.

أمطار رعدية

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 32 24

طنطا 32 24

دمياط 30 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 33 25

العريش 35 25

رفح 35 26

رأس سدر 37 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 40 28