أخرهم الأسكندرية|الأرصاد: العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر، وصحبتها أمطار على مدينة مطروح، موضحة أن محافظة الإسكندرية ستشهد في الساعات المقبلة سقوط أمطار.

وقالت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، أن الأمطار التي سقطت في بعض المناطق ومنها السلوم ومطروح كانت بين المتوسطة والغزيرة، ولا توجد أي تجمعات للأمطار.

الامطار على الإسكندرية من خفيفة إلى متوسطة

واوضحت، أن الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية حتى الأن خفيفة ومتوسطة، ولا يوجد منها قلق، مؤكدة أن سرعة رياح العاصفة دانيال عالية للغاية، وشدة العاصفة كانت على الأراضي الليبية.