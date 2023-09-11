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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الساعات الماضية.

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العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

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بعد الكارثة الليبية.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن العاصفة دانيال في مصر

وأشارت الدكتور منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العاصفة دانيال التي ضربت السواحل الليبية أحدثت كارثة، وقد أدت لسقوط أمطار، وسرعة حركة الرياح وسيول غير مسبوقة.

 

وأوضحت أن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، مشددة على أن تلك الظاهرة ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعاني منها العالم الفترة الحالية.

 

وتابعت: مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال، وهي تتحول حاليا لمنخفض جوي متعمق، معلقة: مطروح تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي حاليا، وهناك أمطار ورياح على محافظة مطروح والعاصفة دانيال وصلت القاهرة الكبرى والصعيد.

 

وتوقعت منار غانم، هدوء العاصفة دانيال غدا في ليبيا، وتبدأ العاصفة في دخول مصر غدا الثلاثاء ، حيث تبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

 

وأشارت منار غانم، إلى أنه عقب قدوم عاصفة دانيال إلى مصر ستزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم في الساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وبشأن موعد تحسن الأحوال الجوية، اختتمت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: يكون تحسن في درجات الحرارة بدء من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الأرصاد العاصفة دانيال الاستقرار الجوي الأرصاد الجوية أحمد موسى الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتور منار غانم

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