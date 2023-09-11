العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تسنيم خيري، تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

وتشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً..

لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو