أخبار تهمك| الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس.. ورانيا يوسف ترد على منتقدي ملابسها الجريئة

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

المجتمع المصري محافظ.. رانيا يوسف ترد على منتقدي ملابسها الجريئة



أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لا تثير الجدل، أو جريئة كما يقول البعض عنها، ولكنها شخصية طبيعية، وترتدي ما يناسبها وتراه مناسبا لها.

رانيا يوسف تعلق على خلاف شيرين وأنغام بسبب صوت مصر الأول



أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن مصر بها نجوم كبار، هم صوت مصر، منهم المطربة أنغام وشيرين عبد الوهاب، موضحة :" مصر بها نجوم كبار".

‏الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه أن ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

البحوث الزراعية: أزمات الهند والصين لن تؤثر على أرصدة مصر من الأرز



قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إنه لا يوجد أى شيء معدل وراثيا، مشيرا إلى أن المشاكل التي تحدث الأن فى الهند والصين بالنسبة للأرز لن تؤثر على مصر نهائيا، حيث أن هناك اكتفاء ذاتي من الأرز، ويكون هناك فائض أيضا فى الإنتاج.

مرتضى منصور الأكثر فوزًا بالبطولات.. رسالة نارية من ميدو بعد تمزيق الصورة

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم مصر والزمالك السابق، أن الأفراد التي عملت في نادي الزمالك، خلال الدورة الأخيرة، عملوا في ظروف صعبة للغاية.



تراجع جديد في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت الإعلامية هند النعساني ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيبدأ بالتلاشي تماما، اليوم، ويتجه إلى المناطق الشرقية فى مصر، وبالتالي نشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين الخفيفة والمتوسطة وغير المؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.



حمم متوهجة تتدفق من بركان كيلويا في هاواي



بعد توقف دام شهرين؛ تدفقت الحمم المتوهجة من بركان كيلويا، فأضاءت سماء هاليماو ماو في هاواي، ويعد البركان أحد أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض.



لحظة استقبال بوتين لـ زعيم كوريا الشمالية

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



العواصف الرملية والترابية تختفي اليوم.. والأرصاد تعلن مفاجأة بعد 24 ساعة

تعرضت البلاد خلال الساعات الماضية، لـ لإعصار دانيال، والذي ضرب ليبيا قبلها، وأسفر عن كارثة على المستويات كافة، وأدى لوفاة نحو 3 آلاف شخص مئات المصابين وآلاف المفقودين، وغرق مدينة كامل في البحر، ولكن التأثير بالقاهرة كان أقل، فالبلاد تعرضت لـ أمطار، ورياح، وأتربة.