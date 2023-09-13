مرتضى منصور الأكثر فوزًا بالبطولات.. رسالة نارية من ميدو بعد تمزيق الصورة

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم مصر والزمالك السابق، أن الأفراد التي عملت في نادي الزمالك، خلال الدورة الأخيرة، عملوا في ظروف صعبة للغاية.

وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن بلاش نظلم الناس، عشان الناس كانت شغاله، في ظروف صعبة، وأنه ضد إهانة أي شخص داخل النادي.

وعلق على تمزيق صورة المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، دخل النادي، وقال :" مشهد مؤسف، ومشهد كنت أتمنى عدم مشاهدته".

ووجه رسالة لـ الجميع قائلا :" المستشار مرتضي منصور أكثر رؤساء الزمالك فوزاً بالبطولات شئتم أم ابيتم".

وتابع :" مهما كانت الخلافات، لكن لا تصل لـ تكسير صورة رئيس سابق لـ الزمالك، وأن مثل هذه المشاهد تسبب حقد، ومشكلات في النادي".