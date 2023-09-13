رسالة مثيرة من ميدو لـ حازم إمام بشأن معسكرات منتخب مصر

وجّه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لـ حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بعد تصريحاته القوية بشأن معسكرات منتخب مصر المقبلة.

وقال “ميدو” في تصريحات تليفزيونية: “تصريحات حازم إمام بشأن معسكرات منتخب مصر، شهادة ميلاد لحازم إمام”.

رسالة مثيرة من ميدو لـ حازم إمام

وتابع ميدو: “إما أن تكون مسئولاً في العمل العام، ويكون لك شخصية ويكون لك رأي، إما أن تعيش في البحر في سلام”.

واختتم ميدو: “أوجه التحية لحازم إمام على تصريحاته بشأن معسكرات منتخب مصر القادمة هذه هي التصريحات التي تناسب نجم مثل حازم إمام”.