أول رد من المستشار القانوني لنادي للزمالك على محامي عمرو أديب بخصوص مرتضى منصور

أكد المستشار محمود خالد، مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك السابق، أنه لديه لوم على طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أن لومي له، أنه ذكر اسم المستشار مرتضى منصور بدون لقب.

وقال محمود خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن طارق جميل، حينما رفع القضية ضد المستشار مرتضى منصور رفعها بأسم عمرو اديب، وهو خطأ، لأن من الشروط الصحيحة لرفع القضايا لا بد أن ترفع على عنوان المدعي عليه.

وتابع مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك السابق، أن طارق جميل رفع القضية لنطاق دائرة أكتوبر، والمستشار مرتضى منصور يقطن في دائرة العجوزة، مؤكدا أن هناك حكم تم إصداره بعدم اختصاص الدائرة