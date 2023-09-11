سمعة وعِرض.. عمرو أديب يقاضي مرتضى منصور.. تفاصيل

كشف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، آخر مستجدات قضايا عمرو أديب ضد محمد رمضان ومرتضى منصور.

وقال طارق جميل سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كان هناك نزاع قضائي بين عمرو أديب ومحمد رمضان وانتهى النزاع بحكم جنائي نهائي وترتب على الحكم إن عمرو أديب يستحق له أن يقيم دعوة بالمطالبة بالتعويض".

وأضاف طارق جميل سعيد :" عمرو اديب تحدث من قبل أنه لا يحتاج إلى تعويض من محمد رمضان".

وتابع طارق جميل سعيد:" كان هناك نزاع قضائي جنائي بين عمرو أديب ومرتضى منصور، ومرتضى منصور تناول شخص عمرو أديب بعبارات يجب أن تطرح أمام النيابة لتقرر النيابة ما إن كانت هذه العبارات تشكل جريمة محل عقاب أم لا ".

وأكمل طارق جميل سعيد :" ما ردده مرتضى منصور تجاه عمرو أديب أصاب العِرض والسمعة وتوجهنا إلى النائب العام وأقمنا دعوة جنحة مباشرة وسيتم النظر فيها".