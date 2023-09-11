عمرو أديب يرد علي رؤوساء الأحزاب السياسية الذين قاموا بمهاجمته ..فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أكثر من 10 أحزاب سياسية مصرية قاموا بنشر بيانات ترد علي حديثه عنهم في الحلقة السابقة أمس، قائلاً "في الأول كنت ناوي اني أكون دبلوماسي .. وأقول أيوة عندكم حق بس إحنا محتاجين نتحسن شوية ونتطور وتعدي الموضوع .. بس حسيت أنه لا ولازم اقول لحضراتكم علي الأقل رأيي".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الأحزاب قامت بالرد عليه بأن الأحزاب السياسية المعارضة موجودة في مصر وهناك حياة سياسية كاملة تعيشها هذه الأحزاب ولكن هو فقط من لا يري ذلك، وهو فقط من يقوم بوضع السم داخل العسل.

وتابع عمرو أديب، أنه يشك بأن يكون هناك أكثر من ٥ أحزاب سياسية فقط يعملون داخل مصر والمتخصص في هذا الشأن يستطيع ذكر ٧ أسماء من هذه الأحزاب، في حين أن هناك من يقول إن مصر بها ١٠٠ حزب سياسي مختلف.