البحوث الزراعية: أزمات الهند والصين لن تؤثر على أرصدة مصر من الأرز

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إنه لا يوجد أى شئ معدل وراثيا، مشيرا إلى أن المشاكل التي تحدث الأن فى الهند والصين بالنسبة للأرز لن تؤثر على مصر نهائيا، حيث أن هناك إكتفاء ذاتي من الأرز، ويكون هناك فائض أيضا فى الإنتاج.

وأضاف الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن علاقة الأرز بالماء تعتبر علاقة وثيقة، وبفضل جهود قسم البحوث الزراعية تم القدرة على توفير المعادلة الصعبة فى توفير المياه وزيادة الإنتاجية.

وتابع الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أنه تم العمل على تقصير فترة نمو الأزر، إضافة إلى نقل الجين الذى يتحمل الجفاف أو نقص الماء للأصناف الجديدة.