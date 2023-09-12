سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

قال د. علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية إن السفير أوكا هيروشي ( OKA Hiroshi) سفير اليابان بالقاهرة يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة قاموا بزيارة مركز البحوث والتدريب بالأرز بسخا لافتتاح المعمل الذي تم اهدائه من الجايكا وكان في استقبالهم د عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الارز وعرض لآليات وإنجازات التعاون بين الجانبين.

وقام "هيروشي" بافتتاح المعمل ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف على أحدث انجازات قسم بحوث الارز وفي نهاية الزيارة أشاد السفير والوفد المرافق له بانجازات قسم بحوث الارز والتعاون المشترك بين البلدين والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة القادمة وخاصة مجال تدريب الاشقاء من الدول الأفريقية بمصر

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولى للزراعة ووكلاء معهد المحاصيل د مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث ،د خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب ،د اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الارز والدكتور محمد عطوة مدير محطة بحوث سخا والدكتور تامر فاروق منسق التعاون مع الجايكا والسادة رؤساء المكونات من قسم بحوث الارز

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