العواصف الرملية والترابية تختفي اليوم.. والأرصاد تعلن مفاجأة بعد 24 ساعة

تعرضت البلاد خلال الساعات الماضية، لـ لإعصار دانيال، والذي ضرب ليبيا قبلها، وأسفر عن كارثة على المستويات كافة، وأدى لوفاة نحو 3 آلاف شخص مئات المصابين وآلاف المفقودين، وغرق مدينة كامل في البحر، ولكن التأثير بالقاهرة كان أقل، فالبلاد تعرضت لـ أمطار، ورياح، وأتربة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء هذه الموجة، حيث قال الدكتور محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الموجة ستنتهي بدءا من صباح غد الخميس، وأن ما تعرضت له القاهرة، كان رياحا مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وأمطارا بين خفيفة لـ متوسطة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإعصار دانيال بدأ يفقد قوته كلها بشكل كبير، بمجرد دخوله الأراضي المصرية، وتبقى منه منخفض جوي، لافتا إلى أن هذه الموجة ستنتهي خلال ساعات.

العواصف الرملية والترابية تختفي اليوم

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإعصار دانيا ستقل حدته اليوم، عن أمس، وستتجه إلى المناطق الشرقية، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت فرص سقوط الأمطار موجودة.

وأشارت إلى أن القاهرة قد تتعرض لـ أمطار اليوم، وأن تلك الأمطار لـ تؤثر على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، ستقل اليوم، وبنسبة كبيرة لن تكون هناك رمال أو أتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 26

رأس سدر 36 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 37 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 37 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 30

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 38 28