الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

العاصفة دانيال وصلت القاهرة.. شهدت الساعات الماضية أخبار كثيرة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة، بعد الموجة التى ضربت ليبيا، ووصلت لمصر، وهناك أمطار وعواصف ترابية ورملية وأمطار، بعدد كبير من المحافظات، ومستمرة حتى غدًا الأربعاء.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار الخاصة بالأرصاد والعاصفة دانيال:

الأرصاد تعلن وصول العاصفة دانيال إلى الحدود الغربية المصرية .. تفاصيل

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.



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طقس الساعات المقبلة.. قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري حساسية الصدر والمناعة، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين في ظل ظروف التقلبات الجوية التي تشهدها البلد، مشددًا على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

وأضاف “حداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أنه يفضل عدم الخروج وخصوصًا الأطفال وكبار السن ومرضى حساسية الأنف والصدر والعين وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامة في حالة ضرورة الخروج من المنزل.

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال فقدت قوتها بشكل كبير عند التقائها باليابسة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية بدأت في ليبيا من الأمس.

وأضافت “غانم” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة دانيال تحولت في مصر إلى منخفض جوي والذي أثر بالأمس على المناطق الغربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا تسبب في حالة من عدم الاستقرار، أدت إلى هطول أمطار بالأمس بين المتوسطة والغزيرة على محافظة مطروح، مع وجود نشاط في الرياح والتي وصلت سرعتها لـ 60 كم / ساعة في الصحراء الغربية أدت لإثارة الرمال والأتربة، وبالتالي تقدمت لمحافظات السواحل الشمالية منها الإسكندرية والقاهرة الكبرى.

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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.



وقالت منار غانم، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.



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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أعلنت أن العاصفة دانيال فقدت الكثير من قوتها لحظة الوصول لـ القاهرة، قادمة من ليبيا.