عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.


وقالت منار غانم، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.

الأرصاد تحذر من عواصف قادمة


واسترسلت: من الوارد أن نتعرض لعواصف جديدة، خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عاصفة دانيال مرة أخرى.

ونوهت بأن كمية الأمطار في مدينة البيضاء بليبيا وصلت إلى 414 ملي في يوم واحد، وذلك معدل كبير للغاية، ولذلك حدث تدمر كبير للمدينة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس العاصفة دانيال ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

بعد تدمير ليبيا .. ماذا ستفعل عاصفة دانيال في مصر ؟

ثبات الدولار ومفاجأة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه.. اليوم

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

الوزراء تكشف حقيقة فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين

أخبار التوك شو| توقعات مرعبة بشأن زلزال المغرب المدمّر ..ومفاجأة من الأرصاد

أستاذ متخصص يعدّد أهم مطالب التغيرات المناخية بقمة العشرين في الهند

ترشيحاتنا

لا أمل في تحسن العلاقات.. بوتين: ملاحقة ترامب القضائية أثبتت "الفساد" الأمريكي

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

رئيس الوزراء: المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي تتيح ملفات التعريف بالفرص ودراسات الجدوى

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

بوتين: الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة

على تواصل معاه.. شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ