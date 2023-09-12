الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.



وقالت منار غانم، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.

الأرصاد تحذر من عواصف قادمة



واسترسلت: من الوارد أن نتعرض لعواصف جديدة، خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عاصفة دانيال مرة أخرى.

ونوهت بأن كمية الأمطار في مدينة البيضاء بليبيا وصلت إلى 414 ملي في يوم واحد، وذلك معدل كبير للغاية، ولذلك حدث تدمر كبير للمدينة.