لو مضطر تخرج أثناء العاصفة.. اتبع هذه الإجراءات الاحتياطية للوقاية من الرمال والأتربة

يشهد الطقس خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح و الأتربة، وحسب هيئة الأرصاد قد تشتد العاصفة الترابية وتسبب أضرارا صحية للجميع وليس لمن يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات الصدر والحساسية فقط .. أيضاً إذا كنت مضطرا للتواجد فى الخارج أثناء العاصفة الترابية فنعرض لك هذه الاحتياطات التى تساعد فى الوقاية من الأضرار وذلك وفقا لموقع ““health ”



احتياطات يجب اتباعها أثناء العاصفة الترابية:

تجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة مثل الحدائق والتنزهات الأخرى فترة العواصف.

لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تغييرها باستمرار

لا بد لمرضى الربو من حمل البخاخ دائماً تحسباً لأي طارئ

يجب الحرص على إبقاء نوافذ السيارة مغلقة واستخدام مكيف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي.

عدم حكة الوجه في حال التعرض للأتربة، بل وغسله جيداً بالماء.

في حال كانت العواصف فترة الطقس الحار، فلا بد من شرب كميات كافية من الماء.

عند قيادة السيارة يجب تكون السرعة منخفضة مع إضاءة المصابيح وغلق جميع النوافذ بإحكام.

عند انتهاء العواصف الرملية لابد من التخلص الأتربة والرمال حفاظاً على صحة الشخص.



الحرص على عدم تعريض الأطفال لهذه الأتربة

والأشخاص الذين يعانون من مرض أو إصابة ما بالعين

أو الجهاز التنفسي.

- عدم تجاهل التحذيرات والإرشادات التي يتم التنويه إليها.

- إذا كان الشخص في الخارج بداخل سيارته أثناء

هبوب الرياح، عليه بالتأكد من إغلاق النوافذ جيداً.

عدم القيادة حتى تهدأ الرياح.

- إذا كان الشخص يسير على قدميه عليه باللجوء ،لأقرب مكان آمن حتى تهدأ الرياح.

- عند خروج الشخص وملاحظته لتحطم أعمدة

كهربائية أو وجود أسلاك متدلية أو أي شيء آخر يهدد

سلامة الناس والطريق عليه بعدم الاقتراب منها حتى ,تصل المساعدة المتخصص.