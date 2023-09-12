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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بلاش التكيف ومحدش ينزل من البيت|تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

أرشيفية
أرشيفية

طقس الساعات المقبلة.. قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري حساسية الصدر والمناعة، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين في ظل ظروف التقلبات الجوية التي تشهدها البلد، مشددًا على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

وأضاف “حداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أنه يفضل عدم الخروج وخصوصًا الأطفال وكبار السن ومرضى حساسية الأنف والصدر والعين وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامة في حالة ضرورة الخروج من المنزل.

وأكد استشاري حساسية الصدر والمناعة أن أشهر مهيج لحساسية الأنف والصدر والعين هو نوع الأتربة المثارة في الجو اليوم، لافتًا إلى أهمية استخدام الأدوية ومضادات الحساسية والبخاخات وموسعات الشعب لمنع حدوث أزمات ربوية.

ولفت استشاري حساسية الصدر والمناعة إلى أهمية ارتداء النظارة الشمسية لأصحاب حساسية العين، والبعد عن مناطق الأشجار واللافتات، وأهمية غلق نوافذ المنزل جيدًا لمنع دخول الأتربة ولا يفضل استخدام المكيفات الآن.

 

انخفاض الحرارة والعظمى بالقاهرة 32
 

وفي السياق، قالت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حركة المنخفض الجوي ستكون من الغرب لاتجاه الشرق، وسيبدأ اليوم في التأثير على المناطق الداخلية ومنها محافظات شمال البلاد والوجه البحري، والتأثيرمتمثل في انخفاض درجات الحرارة .

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تسجل اليوم على القاهر الكبرى ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية خلال فترة النهار.
 

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