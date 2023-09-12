كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال فقدت قوتها بشكل كبير عند التقائها باليابسة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية بدأت في ليبيا من الأمس.



وأضافت “غانم” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة دانيال تحولت في مصر إلى منخفض جوي والذي أثر بالأمس على المناطق الغربية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا تسبب في حالة من عدم الاستقرار، أدت إلى هطول أمطار بالأمس بين المتوسطة والغزيرة على محافظة مطروح، مع وجود نشاط في الرياح والتي وصلت سرعتها لـ 60 كم / ساعة في الصحراء الغربية أدت لإثارة الرمال والأتربة، وبالتالي تقدمت لمحافظات السواحل الشمالية منها الإسكندرية والقاهرة الكبرى.



الأرصاد توجه رسالة مهمة للمواطنين



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب لاتجاه الشرق، سيبدأ اليوم في التأثير على المناطق الداخلية ومنها محافظات شمال البلاد والوجه البحري، وتأثيره متمثل في انخفاض درجات الحرارة .

ولفتت إلى أن العظمى تسجل اليوم على القاهر الكبرى ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، كما وجهت رسالة طمأنة: “ التأثيرات عندنا ضعيفة جدا لا تقارن بما حدث في ليبيا واليونان”.