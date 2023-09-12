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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن وصول العاصفة دانيال إلى الحدود الغربية المصرية .. تفاصيل

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس


وقالت منار غانم، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن البلاد تشهد اليوم أمطار خفيفة، متابعة: توقعنا تساقط الأمطار خلال اليوم.

 

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بأن العاصفة دانيال توجهت إلى الحدود الغربية المصرية، ولكن قوة العاصفة بدأت تتلاشى مع وصولها إلى اليابسة ودخولها مصر.

 

الأرصاد الجوية تحذر من عواصف قادمة

 

وأكدت على أنه من المتوقع أن نشهد عواصف وكميات أمطار قوية خلال فصل الخريف، ولكن ليس من الضروري أن تتأثر به مصر.

 

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