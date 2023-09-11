السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من سقوط أمطار متوسطة على منطقة جازان وأصدر إنذارًا برتقاليًا.

وكشف المركز السعودي للأرصاد، أن الإنذار سيبدأ غدا الثلاثاء من الساعة الواحدة مساء وحتى التاسعة مساء.

حذر المركز من سقوط أمطار متوسطة، مصاحبة لرياح نشطة، وشبه انعدام في مستوى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على جازان وفرسان.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة.

و تشمل تأثيرات الأمطار الغزيرة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 1 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.