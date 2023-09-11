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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق على رصد السعودية 20 مليار دولار للبنية التحتية العالمية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والسعودية

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية التعهد بتقديم 20 مليار دولار لدعم مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية.

وأعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، في نيودلهي، على هامش قمة مجموعة العشرين السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لتعزيز الترابط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أعلن الأمير محمد بن سلمان، مشاركة السعودية في البنية التحتية العالمية بـ 20 مليار دولار.

كما ذكرت وكالة بلومبيرج، أن ولي العهد السعودي ومضيّفه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سيفتتحان منتدىً استثمارياً سعودياً هندياً، يركّز على الكيماويات، والطاقة، والتصنيع، ومشاريع التكنولوجيا.

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