شاهد| السعودية تنشر الخريطة الرسمية للمملكة بحدودها الدولية المعتمدة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، اليوم الاثنين، عن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية بالحدود الدولية المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعتبر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية هي الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخاريطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة وتزويدها لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام.

وتتوفر الخريطة الرسمية للمملكة السعودية باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الحصول على خرائط رسمية للمملكة بمقاسات رسم مختلفة ولمختلف الأغراض من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية، بأهمية تزويد منظمي تلك المناسبات - بالطرق المناسبة - بخرائط رسمية محدثة للمملكة، بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح.

كما دعت الهيئة الجيومكانية في السعودية الجهات المختصة إلى عدم نشر أي خريطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخارطة الرسمية للمملكة.