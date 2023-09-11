عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها السعودية وإسرائيل.. الكشف عن خلافات بين إدارة بايدن وحلفاء أمريكا الرئيسيين

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلاف مع جميع حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.  


وأضاف الموقع العبري أن من بين هذه الدول “المملكة العربية السعودية وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل”.

وأوضح الوقع أن الإدارة الأمريكية تريد من هذه الدول أن تعالج القضايا السياسية الأساسية التي تتبنى السياسة الأمريكية عندما ترفض كل منها بشكل أو بآخر القيام بذلك.

بريطانيا

بالنسبة لبريطانيا، قال الموقع إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يتباهى بالعلاقة الخاصة القائمة بين واشنطن ولندن، غضب لأن الرئيس بايدن رفض دعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس كأمين عام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” وبدلاً من ذلك دعم مرشح ألمانيا الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، مما يعني أن الاهتمام الأمريكي بأوروبا يشمل علاقات خاصة مع برلين وليس مع لندن.

أيضار أشار الموقع إلى أن بايدن لم يحضر تتويج ملك بريطانيا الجديد المالك تشارلز، فضلا عن أنه ضد السياسة الاقتصادية البريطانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما لفت الموقع إلى أن الصحافة البريطانية كتبت هذا الأسبوع أن الرئيس جو بايدن يكره كل شيء بريطاني.

أوكرانيا


أما أوكرانيا، أشار الموقع إلى اجتماع رؤساء دول الناتو الذي عقد هذا الأسبوع في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، وقال إن الرئيس جو بايدن اشتبك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح الموقع أن زيلينسكي كان غاضبا من أن بايدن، وهو المورد الرئيسي للأسلحة للجيش الأوكراني، يمنع كييف من الانضمام كعضو كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

الممكلة العربية السعودية


وفيما يخص السعودية، قال الموقع أن الرئيس بايدن يصطدم بسياسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب التحالف الذي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة في الأسواق العالمية.

إسرائيل
واختتم الموقع التقرير بإسرائيل، وقال إن الرئيس بايدن مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن عدد من القضايا، بدءاً بالمسألة النووية الإيرانية، والسياسة تجاه الفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.
وللتأكيد على ذلك أشار الموقع إلى  العمود الذي كتبه الصحفي توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، وقال فيه أن الرئيس بايدن أمر بـ "إعادة تقييم" العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 ويرى الموقع أنه إذا صحت الأخبار فإن أزمة العلاقة بين بايدن ونتنياهو وصلت إلى ذروة جديدة.

  ونقل الموقع عن مسؤول سياسي كبير في تل أبيب إن إسرائيل لا تعترف بمثل هذا القرار، قائلا “لكن على أية حال هذه ليست ظاهرة جديدة”.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين المملكة العربية السعودية الادارة الامريكية خلاف بريطانيا المالك تشارلز حلف شمال الأطلسي الناتو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل خلافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ترامب أكثر تطرفا..الرئيس السابق يدعو أنصاره القتال من أجل الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ