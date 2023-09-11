بعد ليبيا.. الأرصاد السعودية تحذر من أمطار في المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة.

و تشمل تأثيرات الأمطار الغزيرة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 1 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.

كان قد قال المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره منذ أيام، إن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.