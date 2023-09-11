تباين أداء أسواق المال العربية وبورصتا مصر وقطر ترتفعان..السعودية والأردنية يتراجعا

حركة أسواق المال العربية ختام الأحد



بورصة مصر تربح 9.3 مليار جنيه في الختام

ارتفاع الموشر الأول والعام لبورصة الكويت

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13%



تباين اداء أسواق المال العربية، خلال ختام تعاملات الأحد، مستهل الأسبوع وقادت البورصة المصرية والعمانية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات السعودية والأردن تراجعا.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية ، علي أن يستأنفوا تداولاتهم اليوم الاثنين.



البورصة المصرية تحقق مكاسب تاريخية

واصلت مؤشرات بورصة مصر ارتفاعها متجهاً نحو 19400 نقطة للمرة الأولى في تاريخها، في ختام تداولات الأحد بدعم مشتريات المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.79%، ليغلق عند 19375 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.43% لينهي الجلسة على 3823.63 نقطة.



وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق على 5613.6نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة الأحد بقيمة 9.3 مليار جنيه، ليغلق عند 1.3 تريليون جنيه.

وتم التداول خلال جلسة الأحد على 625 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.8 مليار جنيه من خلال 72.6 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 13.02 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافياً بلغ نحو 13.13 مليون جنيه.



ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" الأحد عند مستوى 4696.17 نقطة مرتفعًا 6.1 نقطة وبنسبة 0.13 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4690.02 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و884 ألفًا و8 ريالات عُمانية، مرتفعة بنسبة 25.9 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و290 ألفًا و624 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.095 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.70 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 121 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 4.19 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 167 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 5.80 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 46 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.60 بالمائة.



بورصة قطر تغلق مرتفعة

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، الأحد، بواقع 108.79 نقاط، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10346.43 نقطة.



وجرى خلال جلسة الأحد، تداول 246 مليونًا و19 ألفًا و788 سهمًا، بقيمة 578 مليونًا و970 ألفًا و200.092 ريال، نتيجة تنفيذ 16244 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و370 مليونًا و803 آلاف و947.100 ريالًا، مقابل 602 مليار و983 مليونًا و235 ألفًا و231.720 ريالًا، في الجلسة السابقة.



ارتفع مؤشرا السوق الأول لبورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات يوم الأحد على تباين، وسط ارتفاع لـ8 قطاعات.

ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.25% و0.19% على التوالي، بينما تراجع "الرئيسي 50" 0.15%، وانخفض "الرئيسي" 0.03% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 25.13 مليون دينار، وزعت على 163.30 مليون سهم، بتنفيذ 8.41 ألف صفقة.

شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ0.84%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها المنافع بواقع 0.52%، واستقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

ارتفع سعر 51 سهماً على رأسها "اكتتاب" بواقع 17.39%، بينما تراجع سعر 43 سهماً في صدارتها "كميفك" بـ5.42%، واستقر سعر 27 سهماً.

جاء سهم "المساكن" المرتفع 14.05% في مقدمة نشاط الكميات بـ24.94 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 4.11 مليون دينار، بنمو 0.13%

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام يوم الأحد، عند مستوى 1,941.42نقطة، بانخفاض قدره 0.46 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.73 نقطة، بارتفاع قدره 0.36 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و35 ألفًا و368 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 760 ألفًا و434 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 76 صفقة.

وسط هبوط 3 قطاعات.. تراجع سوق الأسهم السعودية ختام الأحد

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، خسائره بنهاية جلسة ، الأحد؛ ليسجل تراجعه السابع على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات بقيادة "البنوك" الأعلى وزناً بالمؤشر.



وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملاته متراجعاً 0.55% فاقداً 61.51 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,154.05 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 4.88 مليار ريال مقابل 6.42 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 169.78 مليون سهم، مقارنة بــ 209.02 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 2.54%، وتراجع قطاع الطاقة 0.59%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً هامشيا بلغت نسبته 0.09%.

وشهدت 5 قطاعات أداءً إيجابياً، وكانت أعلى المكاسب لقطاع السلع طويلة الأجل، بعد صعوده 103%، وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعاً 0.19%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 106 أسهم، تصدرها سهم "الصناعات الكهربائية" بتراجع نسبته 5.76%، وجاء إغلاق 113 سهماً باللون الأخضر، بصدارة سهم "أنابيب السعودية" الذي صعد 10%.

وسجل سهم "أرامكو السعودية" أعلى قيمة تداول، بـ334.29 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.59% عند مستوى 33.95 ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة"، بنحو 12.11 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 1.53%؛ بما يعادل 354.14 نقطة؛ هبطت به إلى مستوى 22,844.11 نقطة.

وتصدر سهم "أكاديمية التعلم" الخسائر، بعد هبوطه 7.78%، وسجل سهم "منزل الورق" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 17.48%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي متراجعاً 0.73%، ليسجل تراجعه السادس على التوالي، البنوك والمواد الأساسية.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية الأحد، على انخفاض بنسبة 0.01% ، لتصل عند مستوى 2410.83 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3691 صفقة.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.82 %، ما يعادل 5.25 نقاط، ليستقر مؤشر القدس عند مستوى 637.14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255,109 أسهم، بقيمة إجمالية 468,471 دولارًا، نفّذت من خلال 117 صفقة.