بعد تدمير ليبيا .. ماذا ستفعل عاصفة دانيال في مصر ؟

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا.



وقالت منار غانم، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن البلاد تشهد اليوم أمطار خفيفة، متابعة: توقعنا تساقط الأمطار خلال اليوم.

واسترسلت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: البلاد ستتأثر ببقايا العاصفة دانيال، حيث نتأثر بسحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، متابعة: العاصفة تسببت في حدوث رياح جنوبية غربية، تسببت في حدوث حالة من الضباب.

الأرصاد توضح تفاصيل العاصفة دانيال



وأضافت أن الرياح محملة بالأتربة، مما تسببت في تشوش الرؤية، ولكن مع مساء أمس الرؤية تحولت، متابعة: القاهرة تأثرت أيضا بالعاصمة الترابية.

ونوهت بأن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بفارق 4 درجات عن الأمس، ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة.