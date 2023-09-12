الأرصاد: استمرار العاصفة دانيال وتوقع بسقوط أمطار على مطروح| شاهد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أعلنت أن العاصفة دانيال فقدت الكثير من قوتها لحظة الوصول لـ القاهرة، قادمة من ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هذا المنخفض أثر على ليبيا، ولكن لن يكون مؤثرا بقوة على مصر، وأن الجميع بمصر عليهم الاطمئنان.

العاصفة دانيال

وأشار إلى أن العاصفة دانيال، أثرت على مصر بنوع من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وأن هذه العاصفة أثرت على محافظات القاهرة ومطروح، والإسكندرية، والبحيرة، والوجه البحري وشمال الصعيد، وأنها مستمرة اليوم الثلاثاء.

ولفت إلي أن الأمطار كانت متوسطة على مطروح، وأن اليوم الثلاثاء سيكون هناك رياح شمالية غربية، قادمة من البحر المتوسط، وأن هذا سينتج عنها انخفاض في درجات الحرارة 4 درجات.

وأوضح أن الأمطار ستتراوح بين متوسطة لـ خفيف، وأن فرص الأمطار اليوم على القاهرة ستكون خفيفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 32 24

طنطا 32 24

دمياط 30 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 33 25

العريش 35 25

رفح 35 26

رأس سدر 37 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 40 28